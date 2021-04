Tribunal Electoral aceptó recurso de impugnación de Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero, y Mario Delgado, líder nacional de Morena, trasladaron sus protestas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Foto: Twitter / Morena)

Félix Salgado Macedonio, senador con licencia de Morena, informó este miércoles 7 de abril que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó el recurso de impugnación que contradice la decisión del INE de bajarlo de la contienda electoral por la gubernatura de Guerrero.

A través de redes sociales, circula un video de la manifestación que arribó a las instalaciones del Tribunal Electoral en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, en él se ve al aspirante a gobernador dedicar unas palabras a las instituciones autónomas mexicanas, ya que por un lado, condenó su retiro de la contienda democrática por parte del órgano que dirige Lorenzo Córdova, y por el otro, agradeció al poder judicial por aceptar el recurso de apelación.

“Es un paso muy importante, muy significativo el que dio el tribunal al aceptar nuestro recurso de impugnación en contra del INE: una decisión arbitraria del INE. El INE fue el que actuó de manera alevosa y arbitraria y grosera en contra de la democracia en Guerrero, no el tribunal, él no”, dijo el morenista que tiene cinco señalamientos por abuso sexual en su contra.

Mario Delgado arribó a la manifestación en pro de Salgado Macedonio (Foto: Twitter / @mario_delgado)

De igual modo, Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien acudió a la marcha, tomó la palabra para remarcar la labor del TEPJF en este caso e igualmente, estimó que es un “buen paso” para el proceso democrático del 6 de junio, donde se disputarán 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“El tribunal ya aceptó la impugnación, la va a revisar y tendrá que dictaminar. Es un buen paso, es una buena señal que haya aceptado ya este recurso y que este se vaya a analizar. Lo único que pedimos es justicia”, afirmó en el mitin instalado en favor del senador con licencia de Morena.

Cabe recordar que esta protesta obedece a la decisión del Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova, en la que le quitaron la candidatura a 59 candidatos del partido magenta derivado de problemas de fiscalización de las precampañas. Respecto al caso de Salgado Macedonio, el ex candidato explicó que envió un oficio a Morena que relata que como no hizo actos de precampaña, su gasto en ésta fue nulo. También alegó que el órgano que dirige Lorenzo Córdova no le dio la oportunidad de ejercer su derecho a réplica y exponer lo mencionado.

Desde que arrancó su campaña, Delgado Carrillo apoyó incondicionalmente a Salgado Macedonio (Foto: Twitter / @FelixSalMac)

“Tal violación al debido proceso atenta contra principios constitucionales como el de legalidad, violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, que además provocan una lesión directa a mi persona, pues la autoridad responsable me dejó en estado de indefensión”, refirió en el recurso que fue aceptado el día de hoy en el TEPJF.

Por su cuenta, Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el órgano descentralizado electoral, condenó el retiro de la candidatura a más de medio centenar de militantes de su partido de cara a la contienda electoral y difundido en redes sociales un video en el que aseguró que particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejero y consejero presidente del INE, le están haciendo el “trabajo sucio al PRIAN”.

Bajo esta misma lógica, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), instó a retirar de su cargo a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama por la determinación del INE por buscar un nuevo modelo de asignación a los diputados federales por la vía proporcional. Lo cual abona al encono entre el apéndice electoral con Morena y sus aliados; sin embargo, el Tribunal Electoral será quien determine la legalidad de los cambios y disposiciones del Consejo General del INE.

