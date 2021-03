“Le están haciendo el trabajo sucio al PRIAN”: Morena defenderá en tribunales a sus candidatos

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama fueron señalados de trabajar para el PRI y el PAN (Foto: Cuartoscuro)

Sergio Gutiérrez, diputado representante de Morena ante el INE, condenó el retiro de la candidatura a más de medio centenar de militantes de su partido de cara a la contienda electoral de este año.

A través de un video difundido en redes sociales este jueves 25 de marzo, Gutiérrez Luna aseguró que particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejero y consejero presidente, respectivamente, de este órgano autónomo le están haciendo el “trabajo sucio al PRIAN”.

“Estamos en el Instituto Nacional Electoral, hace rato un grupo de consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, le retiraron el registro a casi 60 candidatos de Morena, entre locales y federales. Candidatos ganadores”, condenó el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

INE retira registro a casi 60 de candidatos de Morena (Video: Twitter / @Sergeluna_S)

“Con una desproporción absoluta, sin ningún criterio lógico, estos consejeros le están haciendo el trabajo sucio al PRIAN, le están haciendo el trabajo sucio a la alianza Va por México”

Ante la adversidad presentada, el maestrante Gutiérrez Luna aseguró que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde aseguró que ratificaran la candidatura de los militantes del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 con más de 30 millones de votos.

“Acudiremos a tribunales, donde les ganaremos y demostraremos que nuestros candidatos tenían razón. Ellos contenderán y ganarán”, finalizó.

Fernández Noroña apodó "Monaguillo" a Ciro Murayama (Foto: Cuartoscuro)

De entre las candidaturas que retiraron, sobresale la de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero por el partido magenta, y de Raúl Morón Orozco, quien iba por la de Michoacán. Ambos casos hacen referencia al tiempo en el que presentaron el registro debidamente requisitado, pues mientras Salgado Macedonio pospuso su registro hasta que la Comisión de Honestidad y Justicia (CHyJ) de Morena determinara la validez de su selección como perfil tras sus acusaciones por abuso sexual, Moró Orozco tardó en presentar sus informes de gastos de pre campaña.

Esta determinación abonó al encono entre los partidos de la alianza Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Encuentro Solidario (PES), esto porque el miércoles de esta misma semana, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, solicitó la destitución de Lorenzo Córdova y de “su monaguillo” Ciro Murayama.

“El Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral”, aseguró al referirse a la reforma a la presentación de plurinominales y recordó la indiferencia de los consejeros ante situaciones inequitativas cuando el PRI estaba en funciones y Córdova presidía el INE.

A Félix Salgado Macedonio le fue retirada su candidatura (Foto: EFE / David Guzmán)

“En 2015 el PRI sacó el 29% de los votos y tuvo casi el 42% de los diputados y a Lorenzo Córdova y a su monaguillo Ciro Murayama le pareció perfecto. En 2012 tuvieron el 44% los diputados PRI-Verde-Nueva Alianza, que era la alianza gobernante y al órgano electoral le pareció muy bien”

Finalmente, tras los ataques contra Clara Luz Flores, por su supuesta relación con la secta de tráfico sexual NXIVM, así como el retiro de la candidatura de Salgado Macedonio, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados refirió que se trata de embates de la derecha en México que se niega a ceder el poder.

“Hay compañeros y compañeras que no se dan cuenta que es toda una intriga de la derecha para debilitarnos electoralmente, los ataques a Clara Luz Flores y a Félix Salgado Macedonio. Lo dije muy claro: si Félix Salgado es culpable de algo, que se le compruebe y seré la primera en pedir justicia. Lo mismo con Clara Luz (que no es santo de mi devoción),seré congruente y no la lincharé por un video que no prueba nada”, escribió en su perfil de Twitter.

