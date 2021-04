Más feminicidios: las caras e historias de seis mujeres que murieron en la última semana

Justicia para (Foto:Twitter@mujeresdelasal)

Al menos seis presuntos feminicidios ocurrieron en la última semana de marzo en diferentes partes de México, tres de ellos fueron a manos de hombres que decían amarlas. Hasta el momento en ninguno de los casos se ha hecho justicia.

La colectiva feminista, Mujeres de la Sal, recordó a través de su cuenta de Twitter los casos de todas ellas y señaló que “la violencia contra las mujeres va en aumento”.

Andrea Salgado

Andrea salió el pasado 27 de marzo con su novio Bryan “N” a la fiesta de una amiga en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Alrededor de las 3:00 horas del 28 de marzo, ambos fueron vistos salir de la fiesta.

Según la investigación hecha por el Ministerio Público (MP), las cámaras del hotel “Rey Poeta”, captaron a Andrea y Bryan entrar a este aproximadamente a las 3:45 horas. Y a las 6:00 de la mañana, solamente se ve salir a Bryan. Entre las 10:00 y 11:00, una mucama encontró el cuerpo de Andrea.

Justicia para Andrea Bryan "N" (Foto: Facebook/Angel Salgado)

Esmeralda Briseño

El 26 de marzo ella se encontraba en la casa de sus padres junto a sus dos hijos, cuando salió rumbo a su hogar, ubicado a solo unos metros de distancia, para traer ropa limpia para ambos ya que acaban de visitar en familia el panteón y estaban sucios.

Tras pasar mucho tiempo sus familiares salieron a buscarla, al no tener respuesta e indicios de ella hicieron el reporte a la policía. Un día después las autoridades le informaron a su madre que habían encontrado el cuerpo de una mujer cerca de Pátzcuaro, Michoacán.

Al ir con los policías logró reconocer a Esmeralda. Desde la desaparición los familiares han exigido justicia, sin embargo, las autoridades no han dado respuesta y los culpables siguen libres.

(Foto: Facebook)

Reina Isabel

Fue reportada como desaparecida el 30 de marzo en la población de San Miguel Reyes, municipio Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Un día después apareció sin vida.

Reina Isabel de 39 años de edad era madre de cinco menores. La última vez que se supo de ella fue cuando salió de su casa para recoger leña.

Cuando su esposo regresó a casa tras su jornada laboral descubrió que Reina no estaba, por lo que fue a buscarla a la zona donde habitualmente recogía los leños. Tras varias horas de búsqueda informó a las autoridades su desaparición.

Según dijeron los familiares a medios locales, su cuerpo, localizado en el paraje de “Los Limones” de la misma población de la Sierra Sur de Oaxaca, tenía varios golpes provocados por un machete.

Justicia para (Foto:Twitter@mujeresdelasal)

Andrea

El 27 de marzo, Andrea de 19 años de edad fue atacada sexualmente y asesinada presuntamente por su ex pareja, Darío “N”, enfrente de su hijo de dos años.

El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando fue a la casa del sujeto, ubicada en congregación Santiago de la Peña, Tuxpan, Veracruz, para recoger al menor.

En el encuentro comenzaron a pelear, pero ella logró llamar a su familia. Cuando llegaron ya estaba sin vida, el cuerpo estaba semidesnudo y tenía la cara destrozada por los golpes que recibió.

De acuerdo con el medio local Vanguardia Veracruz, las autoridades no han dicho nada sobre el caso, no obstante, agentes de la Policía Ministerial están buscando a Darío, pero no tienen pistas de él.

Justicia para (Foto:Twitter@mujeresdelasal)

Iris Jacqueline

La última vez que sus padres la vieron fue el sábado 27 de marzo, antes de ir a una fiesta en casa de su novio, Javier de 30 años. Al día siguiente fue localizada sin vida en el domicilio del sujeto, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según Reporte Índigo, cerca de las 19:00 horas, Jacqueline, de 19 años de edad, envió a sus padres una fotografía de ella junto a una amiga en la Plaza del Sol, en la colonia Centro, para asegurarles que estaba bien y en compañía.

Posteriormente, se dirigió a la casa del sujeto, localizada en la calle Manuel Doblado. Antes de la medianoche sus padres trataron de comunicarse con ella sin éxito, pues dejó de contestar, ellos comenzaron a preocuparse y reportaron de inmediato la desaparición.

Al día siguiente el padre de Jacqueline fue a buscarla a casa del hombre, encontrando que al exterior del edificio había varios policías, cuando les pidió ayuda para hallar a la joven, ellos le explicaron que estaban ahí por reportes vecinales de golpes y gritos, posteriormente le mostraron la fotografía de la víctima y reconoció que era su hija.

Iris Jacqueline fue encontrada muerta al mediodía, tenía signos de abuso sexual y violencia, se presume que ella había terminado la relación. El sujeto huyó antes de que la policía arribara y hasta el momento no se sabe su paradero.

Justicia para (Foto:Twitter@mujeresdelasal)

María Isabel

María Isabel de 33 años fue asesinada a balazos, junto con su pareja, Raúl Ceja, cuando viajaban a bordo de su automóvil en calles de la colonia Villas de Aragón. Se dirigían a recoger a su hijo.

De acuerdo con los reportes, ambos eran litigantes y fueron atacados tras salir de una audiencia.

Se presume que el ataque pudo estar relacionado a su profesión. Hasta el momento no hay pistas sobre los culpables.

