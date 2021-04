Justicia para Andrea: la marcha por la joven que fue hallada sin vida tras salir con su novio

Familiares y amigos de Andrea Salgado marcharon en el municipio de Nezahualcóyotl (Foto: Facebook)

Este sábado 3 de abril familiares y amigos de Andrea Salgado marcharon en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México para pedir justicia por la joven de 21 años que fue hallada muerta el pasado domingo 28 de marzo.

La protesta inició en el monumento al Coyote, sobre la avenida Pantitlán en donde 80 personas con carteles y cubrebocas con “Ni una más” escritos, se dieron cita para comenzar un recorrido y denunciar las irregularidades que ha sufrido la familia.

“Andrea, escucha, esta es tu lucha”, “Justicia”, “Yo soy Andrea”, “Justicia para Andrea”, eran tan solo algunas de las consignas que se escuchaban a lo largo de la Avenida Adolfo López Mateos. El contingente se dirigió al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en donde se encuentra Bryan “N”, el presunto agresor.

“[Estoy] destrozada, se me hace algo muy cruel. Nunca me imaginé que llegaría a esto, yo sabía por mi hija que la jaloneaba, y que una vez le llegó a pegar. Y yo de ahí le dije: ‘pon la denuncia’, pero ella nunca quiso, dijo que no. Yo no sabia […] me llegaron a decir que él llegó a decirle que si lo dejaba, la iba a matar”, dijo Ángela Beatriz, madre de la víctima, en entrevista con Foro TV.

La joven de 21 años salió con su novio, Bryan "N" (Foto: Facebook/Angel Salgado)

¿Qué sucedió?

De acuerdo a una publicación de Facebook de que Ángel, hermano de la joven, hizo a nombre de la madre de ambos, relata que Andrea salió el pasado 27 de marzo con su novio Bryan “N” a la fiesta de una amiga. Y, alrededor de las 3:00 horas del 28 de marzo, ambos fueron vistos salir de la fiesta.

Según la investigación hecha por el Ministerio Público (MP), las cámaras del hotel “Rey Poeta”, captaron a Andrea y Bryan entrar a este aproximadamente a las 3:45 horas. Y a las 6:00 de la mañana, solamente se ve salir a Bryan. Entre las 10:00 y 11:00, una mucama encontró el cuerpo de Andrea.

No obstante, la publicación en la red social reveló que las investigaciones han mostrado numerosas inconsistencias. El mismo domingo por la mañana, al pasar horas sin tener información de Andrea, Ángela decidió ir a denunciar la desaparición de su hija. Fue acompañada al MP tanto por su hijo, como del mismo Bryan “N” y de la madre de él.

Lamentablemente, horas después se les hizo saber que un cadáver con las características de la mujer, había aparecido. Cuando la familia trató de entrar a ver el cuerpo, no se les permitió y en su lugar les mostraron fotografías tomadas de las señas particulares de Andrea.

Ángela Salgado denunció numerosas inconsistencias con este caso (Foto: Facebook)

“Alrededor de las 18:00 hrs, se nos notificó que se encontró un cuerpo con características similares a las de Andrea, solicitando nuestra presencia en la Fiscalía General de Justicia, para identificarlo, pero al llegar ahí no tuvimos permitido entrar a verlo personalmente y nos mostraron fotos tomadas de las señas particulares del cuerpo, siendo que efectivamente coincidian con las de Andrea”, expresó en la publicación.

La familia de Andrea, Bryan y su madre fueron citados en el MP La Perla para rendir declaraciones. Bryan también había sido citado, pero solamente llegó su madre a rendir su declaración.

La publicación denunció que no se les dejó ver el cuerpo de Andrea antes del funeral y la carpeta de investigación tenía mal muchos de los datos.

“Surgieron muchas irregularidades, ya que la descripción física de Bryan N, no coincidía con su apariencia real, las horas de los hechos también estaban cambiadas, se describe un lugar de trabajo diferente al que ellos pertenecían, y en ningún momento me han dejado ver algún documento ni entregado ninguna copia de la carpeta de investigación, asesoría incorrecta, videos no mostrados del todo”, finalizó la publicación.

Bryan "N" fue detenido este sábado (Foto: Facebook/NezaSeguridad)

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) de Nezahualcóyotl dio a conocer que elementos detuvieron a Bryan ‘N’, de 22 años. Tras realizar labores de inteligencia se descubrió su paradero y, tras su detención, se le realizó una inspección precautoria, en donde le encontraron sustancias prohibidas. El sujeto fue presentado ante la Fiscalía donde se realizará la investigación correspondiente.

