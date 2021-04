Qué consecuencias podría tener la falsa vacunación contra COVID, según López-Gatell

Hugo López-Gatell dio a conocer cuáles podrían ser las consecuencias de la aplicación falsa de la vacuna contra COVID-19 en CDMX (Video: SSa)

Luego de que trascendiera un video en el que se observa una falsa aplicación de la vacuna contra COVID-19 a un adulto mayor, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que se tiene identificada a la enfermera voluntaria que realizó la simulación.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario adelantó que, si se documentan actos ilegales, podría haber sanciones penales.

“Sabemos quién es la persona y tenemos documentada a todas las personas que participan en el operativo. Sin prejuicios respecto a lo que pudo haber pasado, es importante que las personas están bajo supervisión y todas son rastreables. Nadie puede cometer un acto contrario a los principios técnicos de lo que se pretende y que esto quede suelto o sin información”

Además, señaló que la investigación se encuentra en curso y que de esta dependerá que acciones se tomen al respecto.

“Vamos a ver qué tan aparatosa es la explicación, qué tantas ramificaciones tiene y no descartamos ninguna hipótesis, desde un error humano hasta el montaje en el que tanto la persona involucrada como personas externas a la operación pudieran estar involucradas en inducir una conducta inadecuada. Si se documenta, las sanciones pueden tener carácter penal y extenderse a las personas que pudieran involucrarse, incluso como autores intelectuales”, sostuvo.

La denuncia fue realizada por un familiar que acompañaba al adulto mayor (Foto: Reuters / Henry Romero)

El sábado pasado, usuarios en redes sociales se asombraron al observar una simulación de la vacunación en la unidad de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Ante este evento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en donde se reconoció el error de la voluntaria. De acuerdo con la información elaborada de manera conjunta con la Secretaría de Salud (Sedesa), el hecho fue reportado por un familiar que acompañaba al adulto mayor, a quienes se les pidió una disculpa y se procedió a aplicarla de manera correcta.

Por otra parte, la dependencia federal dio a conocer que la persona voluntaria que inyectó el antígeno fue retirada de la célula de vacunación correspondiente.

En tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalina, aseguró que el caso de la inmunización al “aire” contra COVID-19 se trata de un “error humano”. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria acusó que es una difamación afirmar que se trata de una acción deliberada del gobierno.

“Es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada de gobierno. Aquí la tarjeta que se publicó desde ayer”, escribió Sheinbaum Pardo.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que es una difamación afirmar que se trata de una acción deliberada del gobierno (Foto: Cortesía Presidencia)

Dicho evento también levantó las sospechas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia de prensa matutina no perdió oportunidad para solicitar una investigación que esclarezca el hecho y que determine que no haya sido “un montaje”.

“Salió en todos los medios, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que fue real, que se equivocó, lo que haya sido ¿esa es la gran noticia, no les parece una exageración? Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo, no se usted, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces me llamó la atención, no les tengo confianza”, señaló el mandatario federal.

En cuanto a los datos de inmunización contra la enfermedad de coronavirus en México, la Secretaría de Salud informó que este lunes cinco de abril se contabilizaron 9,287,405 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020.

Según indican las cifras, se ha logrado la inoculación de 6,852,585 medios esquemas y de 476,175 aplicaciones completas a la población con 60 años y más.

