Quitan cédula a enfermera tras inyectar aire a adulto mayor en CDMX

En la CDMX se han aplicado más de 1 millón de vacunas contra COVID-19 (Foto: CDMX)

Tras la difusión de un video donde se observa a una enfermera simulando inyectar a un adulto mayor, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ofrecieron una disculpa e informaron que le quitaron su cédula de vacunación a la culpable.

Los hechos ocurrieron este dos de abril en la Unidad Macro Vacunadora con sede en la Escuela Nacional de Ciencia Biológicas Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde la voluntaria cometió el “error” al no aplicar nada a un adulto mayor.

En la grabación difundida se escucha a la enfermera explicar el proceso de la inyección a un hombre mayor. Posteriormente le “pica” el brazo con la jeringa e inmediatamente la saca sin introducir el biológico en su cuerpo.

Las imágenes causaron gran indignación en redes sociales donde los ciudadanos exhortaron a las autoridades a hacerse responsables; además, alertaron que quizá este no era el primer caso de una inyección no colocada.

Vacunación en CDMX (Fotos: Gobierno CDMX)

“Preocupante lo que se ve en este video, habría que revisar a cuántos le han hecho lo mismo, ni le aplican ninguna vacuna”, dijo un usuario que compartió el video.

“No solo no aplican nada, y qué tal que no cambien jeringa, eso es intercambio de todo tipo de enfermedades desde las hepatitis que se conocen hasta venéreas, en 40 días sabremos qué tan sanos estamos”; “con esta simple técnica criminal el gobierno mexicano en poco tiempo tendrá superávit de vacunas y toda la población creerá estar vacunada”, criticaron.

“Este hecho fue reportado por un familiar acompañante del adulto mayor, a quienes se les ofreció una disculpa y se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestiguó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación”, dijo la dependencia en su comunicado.

Asimismo, detallaron que la profesional que aparece en el video fue castigada por las autoridades al quitarle su permiso para inyectar el antígeno contra COVID-19.

(Foto: CDMX)

“Se informa que la vacunadora voluntaria fue retirada de la cédula de vacunación correspondiente”.

Cabe recordar que antes se denunciaron dos casos de personas adultas que fueron vacunadas con aire. Uno ocurrió en Sonora y el otro en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

En el caso de Tlalnepantla, los familiares de la mujer de la tercera edad denunciaron que no se le aplicó realmente la vacuna tras revisar a detalle el video de la aplicación.

Los hechos ocurrieron el miércoles 31 de marzo en el módulo de vacunación del Parque Hidalgo, donde Francisca Robles fue inyectada con una jeringa vacía como se aprecia en un video grabado por una de sus nietas.

Preocupante lo que se ve en este video, habría que revisar a cuantos le han hecho lo mismo, ni le aplican ninguna vacuna #MorenaCuevaDeDelincuentes #MorenaLaPandemiaDeMexico pic.twitter.com/KUPzY0BTb6 — UnidosSomosFuturo (@UnidosFuturo) April 3, 2021

En las imágenes se aprecia que la enfermera tiene la jeringa en una mano y en la otra algodón con alcohol para desinfectar el brazo de la adulta mayor, cuando lo hace le quita el tapón a la jeringa y nunca toma el frasco de la vacuna; sin embargo, inyecta a la mujer con aire.

Al respecto, el coordinador del Instituto de Salud del Edomex, Javier Lozano, indicó que se hará cargo de cualquier atención médica que requiera la adulta mayor, además de que se investigará su caso con un examen de anticuerpos para determinar si se le administró o no el biológico, informó el noticiero televisivo Telediario.

En caso de determinar que no le fue aplicada ninguna vacuna, doña Francisca será inmunizada, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: