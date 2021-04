“No es exageración que se engañe a adultos mayores con inyecciones de aire”: Jesús Zambrano se lanzó contra Morena y AMLO

Jesús Zambrano se lanza contra AMLO por simulación en vacunación contra el COVID-19

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, advirtió que ya suman varios casos denunciados en redes sociales en donde adultos mayores no han recibido la vacuna contra el COVID-19, sino aire, refutando de esta manera al presidente Andrés Manuel López Obrador quien calificó el hecho como una “exageración”.

A través de su cuenta de Twitter, Zambrano Grijalva, escribió: “¡No @lopezobrador_. No es una exageración! que se esté engañando a los adultos mayores con “inyecciones de aire”. No es un caso aislado, ya hay varias denuncias. Tampoco es un complot los más de 300 mil decesos por #COVIDー19 resultado de su incapacidad y falta de estrategia”, seguido de un video.

En el clip de 1:12 minutos de duración, el dirigente perredista enfatizó el hecho de que se está “inyectando aire” en lugar de la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2, y comparó el hecho con los casos denunciados en años anteriores, cuando se inyectó agua.

“Ahora resulta que en lugar de vacuna se está inyectando aire a algunas de las personas que van al proceso de vacunación. Dirán que son diferentes, porque antes se inyectaba agua”, aseveró.

“No es una exageración lo que está sucediendo porque no es un caso aislado, son varios que se han denunciado y los que se han grabado son los que han circulado en las redes. ¿Cuántos más casos no hay así? No se está exagerando como lo ha dicho el presidente de la República, de Morena, como no son una exageración ni una intención de dañarlo o un complot, los más de 300,000 muertos que ha cobrado la pandemia por una incapacidad, por una estrategia equivocada del gobierno de Morena”, enfatizó.

Zambrano Grijalva exigió no minimizar los hechos y realizar una investigación.

“Debe hacerse una investigación a fondo de todo esto, no minimizar estos hechos que ya además ya somos un escándalo nacional . Lástima, deveras, cuando deberíamos ser ejemplo de lo bien que se podrían estar haciendo las cosas”, (sic) finalizó.

Este lunes 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “hay que ver si no fue montado” lo ocurrido el pasado viernes en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde una voluntaria simuló inyectar la vacuna contra el COVID-19 a un adulto mayor.

“Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí de la Ciudad de México donde fue este incidente como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional”, dijo.

Captura de pantalla - Twitter

“Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todo, no se ustedes, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención”, señaló.

“Esa lo difundieron que le están inyectando y no tenía nada. Salió en todos los medios, aceptando sin conceder como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido ¿qué, esa la gran noticia? ¿no les parece una exageración?”, sentenció al tiempo que aseguró que el hecho ya es investigado.

“Se está haciendo la investigación, pero lo que voy es que ¡qué precisión!, porque como a la hora de que pasó esto estaban dando hasta rueda de prensa. De acuerdo a la información que tengo se corrigió, pero es un caso, pero esto es la nota de ayer, todo el día, trending topic”, dijo.

Tras la difusión de un video en redes sociales, la Sedena y el IMSS informaron que a la voluntaria que realizó esta falta se le retiró de la célula de vacunación donde sucedió el evento y prometieron que se reforzará la vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en el país.

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Este martes, el mandatario insistió que el caso de una enfermera que simuló vacunar a un adulto mayor en la Ciudad de México podría ser un error humano o un montaje para afectar a su gobierno.

“Solo hay dos explicaciones que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto, por la difusión tan grande, con propósitos de afectarnos, yo les decía que no son cosa del otro mundo los montajes, sabemos de montajes pues que se han dado, de periodistas que han hecho montajes, televisoras que lo han hecho montajes”, reiteró.

El presidente adelantó que este miércoles será reproducido el video de la detención de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez en 2006, pues su detención fue un montaje orquestado por Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones.

Insistió que el objetivo es mostrar a la población que sí existen los montajes, como el que -resaltó- pudo presentarse en el caso de la vacuna con jeringa vacía.

