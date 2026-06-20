Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

La imagen promociona la presentación de la cantante Gloria Trevi el 8 de julio en la Feria de la Barbacoa de Actopan, organizada por el gobierno municipal. (Municipio de Actopan Hidalgo)

La Feria de la Barbacoa Actopan 2026 regresa del 3 al 12 de julio con una cartelera de 10 artistas, gastronomía tradicional y entrada general de $80 pesos que incluye conciertos y juegos mecánicos en la Unidad Deportiva Municipal de Actopan, Hidalgo, a menos de dos horas de la Ciudad de México.

La edición de este año consolida el evento como uno de los festivales gastronómicos y musicales más accesibles del centro del país. La entrada cubre tanto los espectáculos en vivo como las atracciones mecánicas, sin costo adicional.

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Gloria Trevi en la Feria de la Barbacoa 2026 (Municipio de Actopan, Hidalgo)

Gloria Trevi y la cartelera completa noche a noche

El cartel oficial de la Feria de la Barbacoa Actopan 2026 presenta la programación de artistas y las fechas de los eventos, del 3 al 12 de julio. (Feria de la Barbacoa Actopan/ Redes Sociales)

La programación arranca el 3 de julio con Los Yonic’s y avanza con un artista distinto cada noche. El 4 de julio se presenta Espinoza Paz; el 5, Napoleón; y el 6, el Trío Aurora Hidalguense.

El 7 de julio toca el turno de Sonido Cóndor. El show más esperado llega el 8 de julio con Gloria Trevi, quien encabeza la semana central del festival.

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La recta final incluye a Los Mascabrothers el 9 de julio, a Inspector el 10 y a Los Invasores de Nuevo León el 11. El cierre de la feria, el 12 de julio, estará a cargo de El Trono de México.

Barbacoa en horno de tierra y concurso entre maestros barbacoyeros

Feria de la Barbacoa Actopan, Hidalgo video promocional (Municipio de Actopan)

La gastronomía ocupa un lugar central en la feria. La barbacoa que se sirve en Actopan se elabora de forma tradicional en horno de tierra, una técnica transmitida de generación en generación que define la identidad culinaria de la región.

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Los asistentes encontrarán tacos de barbacoa, consomé, quesadillas, tlacoyos y pulque. Cocineros y productores locales estarán presentes para mostrar de cerca sus métodos de preparación.

El Concurso de la Barbacoa se realizará en el centro de la ciudad —sede distinta a la de los conciertos— donde maestros barbacoyeros competirán por demostrar quién elabora la mejor versión del platillo.

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Más de medio siglo de historia y un récord Guinness

La feria tiene sus raíces en 1971, cuando se realizó el primer Concurso de la Barbacoa bajo la presidencia municipal de Rafael Herrera Cabañas. Desde entonces, el evento se celebra cada año en torno al 8 de julio, fecha en que se conmemora la fundación de Actopan en 1546.

Fue en los años 80 cuando el festival alcanzó proyección nacional, tras la visita del conductor de televisión Raúl Velasco, quien difundió la tradición barbacoyera de la región ante audiencias de todo el país. Las ediciones de 2020 y 2021 fueron canceladas por la pandemia de COVID-19, aunque el Ayuntamiento organizó en paralelo una muestra gastronómica para mantener viva la celebración.

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La edición 2025 dejó una marca sin precedente: más de 50 barbacoyeros locales prepararon 12,000 tacos en una sola línea con técnica ancestral —carne de cordero cocida en horno de tierra con piedras volcánicas y pencas de maguey—, lo que les valió la certificación de un Récord Guinness. Cada taco fue gratuito y benefició a más de 5,000 asistentes.

Sede, acceso y distancia desde CDMX

Un póster vertical de color morado promociona la entrada general a 80 pesos para un evento en Actopan que incluye juegos mecánicos y conciertos. (Municipio de Actopan Hidalgo)

Todas las presentaciones artísticas se realizarán en la Unidad Deportiva Municipal de Actopan, en el estado de Hidalgo. El acceso general tiene un costo de $80 pesos e incluye entrada a los conciertos y a los juegos mecánicos.

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La feria es considerada una de las más relevantes del estado de Hidalgo y está reconocida dentro del programa federal “Pueblo con Sabor”. La edición 2025 registró una asistencia de entre 130,000 y 150,000 visitantes, con una derrama económica estimada en 50 millones de pesos.

Actopan se encuentra a aproximadamente dos horas de la Ciudad de México, lo que lo posiciona como destino de escapada de fin de semana para el área metropolitana.

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