Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”: diálogo incluyó a SEP y Segob

Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)

En las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) , la Sección 7 pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió con múltiples funcionarios y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien calificó el diálogo como de “mucho beneficio”.

Una reunión con el magisterio de Chiapas ante protestas

A través de su redes sociales, el mandatario informó que el encuentro habría culminado con la ratificación de acuerdos “para seguir avanzando en los pendientes administrativos y jurídicos de maestros cesados, jubilados y homologados, y para dar seguimiento al acuerdo de bilateralidad que se trabaja de manera conjunta en las comisiones mixtas”.

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Adelantó que tras la reunión se espera que haya “grandes beneficios para el magisterio”, lo cual se traducirá en “la gobernabilidad y la armonía entre autoridades de gobierno y el magisterio chiapaneco”.

El encuentro se llevó a cabo en el salón “Abraham González” en Ciudad de México, donde estuvo presente el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario de Gobernación de Chiapas, César Yáñez Centeno, así como el gobernador del estado.

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Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)

Hasta el momento, no se han informado los acuerdos oficiales a los que llegaron los representantes del gobierno con el magisterio de Chiapas, Mario Delgado publicó un breve mensaje en su cuenta de X:

“Estamos reunidos, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el Subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y la SEP, con la sección siete de la CNTE. Esta mesa de trabajo tiene el firme compromiso de seguir avanzando en beneficio del magisterio y de la educación de las niñas y los niños de Chiapas”.

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Sección 7 se sumó a la protesta nacional

Este viernes, la CNTE en Chiapas bloqueó las salidas de Tuxtla Gutiérrez en varios municipios, la movilización habría comenzado por la mañana en:

Berriozábal

Cintalapa

Jiquipilas

Arriaga

Tapachula

Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)

Sección 22 se retirará del plantón en el Zócalo

La Sección 22 de Oaxaca ha decidido implementar un receso que entrará en vigor, a más tardar, mañana. Esta medida tendrá alcance tanto en el propio estado como en la capital del país,.

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Durante la Asamblea Estatal Permanente de este día, Yenny Aracely Pérez, Secretaria General de la sección mencionada, reconoció la lucha del magisterio y reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya retractado sobre una promesa de campaña:

“La jornada de lucha de la CNTE, desde luego que marca una historia en el país, donde un gobierno que lleva dos años y que prometió que abrogaría la ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”.

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Sección 22 deja el plantón en CDMX, la CNTE rechaza derrota y adelanta “reorganización” con otros estados. (redes sociales)

Entre las demandas principales de la Coordinadora se encuentran:

Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007

Un sistema de Seguridad Social Solidario

No UMAS y No Afores

Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres

Incremento salarial del 100% directo al sueldo

Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Mientras tanto, la SEP propuso una ruta para derogar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), mientras que el ISSSTE planteó crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

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