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Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”: diálogo incluyó a SEP y Segob

El Gobierno Federal comenzó el acercamiento con los maestros de diferentes estados para avanzar en las demandas tras plantón en el Zócalo

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Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)
Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)

En las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) , la Sección 7 pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió con múltiples funcionarios y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien calificó el diálogo como de “mucho beneficio”.

Una reunión con el magisterio de Chiapas ante protestas

A través de su redes sociales, el mandatario informó que el encuentro habría culminado con la ratificación de acuerdos “para seguir avanzando en los pendientes administrativos y jurídicos de maestros cesados, jubilados y homologados, y para dar seguimiento al acuerdo de bilateralidad que se trabaja de manera conjunta en las comisiones mixtas”.

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Adelantó que tras la reunión se espera que haya “grandes beneficios para el magisterio”, lo cual se traducirá en “la gobernabilidad y la armonía entre autoridades de gobierno y el magisterio chiapaneco”.

El encuentro se llevó a cabo en el salón “Abraham González” en Ciudad de México, donde estuvo presente el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario de Gobernación de Chiapas, César Yáñez Centeno, así como el gobernador del estado.

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Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)
Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)

Hasta el momento, no se han informado los acuerdos oficiales a los que llegaron los representantes del gobierno con el magisterio de Chiapas, Mario Delgado publicó un breve mensaje en su cuenta de X:

“Estamos reunidos, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el Subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y la SEP, con la sección siete de la CNTE. Esta mesa de trabajo tiene el firme compromiso de seguir avanzando en beneficio del magisterio y de la educación de las niñas y los niños de Chiapas”.

Sección 7 se sumó a la protesta nacional

Este viernes, la CNTE en Chiapas bloqueó las salidas de Tuxtla Gutiérrez en varios municipios, la movilización habría comenzado por la mañana en:

  • Berriozábal
  • Cintalapa
  • Jiquipilas
  • Arriaga
  • Tapachula
Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)
Gobernador de Chiapas advierte que reunión con la Sección 7 de la CNTE será de “mucho beneficio”. (Foto: X/@mario_delgado)

Sección 22 se retirará del plantón en el Zócalo

La Sección 22 de Oaxaca ha decidido implementar un receso que entrará en vigor, a más tardar, mañana. Esta medida tendrá alcance tanto en el propio estado como en la capital del país,.

Durante la Asamblea Estatal Permanente de este día, Yenny Aracely Pérez, Secretaria General de la sección mencionada, reconoció la lucha del magisterio y reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya retractado sobre una promesa de campaña:

“La jornada de lucha de la CNTE, desde luego que marca una historia en el país, donde un gobierno que lleva dos años y que prometió que abrogaría la ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”.

Sección 22 deja el plantón en CDMX, la CNTE rechaza derrota y adelanta “reorganización” con otros estados. (redes sociales)

Entre las demandas principales de la Coordinadora se encuentran:

  • Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007
  • Un sistema de Seguridad Social Solidario
  • No UMAS y No Afores
  • Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres
  • Incremento salarial del 100% directo al sueldo
  • Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Mientras tanto, la SEP propuso una ruta para derogar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), mientras que el ISSSTE planteó crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

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