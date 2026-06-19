Preparan película de Juan Gabriel, dirigida por el cineasta de “La Oficina”

Juan Gabriel llegará pronto a los cines de todo el mundo (Infobae México/ Jovani Pérez)

El regreso de Juan Gabriel al cine se materializa una década después de su fallecimiento, con una nueva biopic que prepara el cineasta Gary Alazraki. El proyecto cuenta con el respaldo de Iván Aguilera, hijo del cantante, quien ha dado su aval para la realización de la cinta.

Por el momento, la película lleva como título provisional “Juan Gabriel”. Este largometraje representa la tercera producción dedicada a Juan Gabriel en los últimos diez años, tras la bioserie “Hasta que te conocí” y el documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, disponible en Netflix.

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El enfoque internacional y el reto creativo

A casi diez años de la muerte del compositor, el documental dirigido por María José Cuevas accede a imágenes y audios jamás vistos, exponiendo la verdad íntima del hombre cuya música rompió prejuicios y fronteras - crédito Netflix

Alazraki ha manifestado su intención de buscar financiamiento fuera de México para garantizar que la película pueda estrenarse en varios países. El director subraya que el objetivo es llegar a una audiencia global, lo que implica una mirada diferente respecto a los trabajos anteriores sobre el artista.

Según el cineasta, el principal desafío radica en la abundancia de materiales ya existentes sobre la vida de Juan Gabriel. “El reto es mayor por la cantidad de trabajos previos”, admitió Alazraki. Por ello, la nueva producción pretende distanciarse de las aproximaciones previas y ofrecer una perspectiva renovada del ídolo mexicano.

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La biopic de Juan Gabriel, dirigida por Alazraki y avalada por Iván Aguilera, planea ofrecer una visión diferente y global sobre la vida del cantante, lo que representa un desafío adicional debido a la gran cantidad de producciones anteriores sobre su figura.

Proyectos paralelos y calendario de rodaje

Imagen de archivo del fallecido cantante mexicano, Juan Gabriel. EFE /Gerardo Mora /Archivo

Mientras define la financiación y el alcance de la biopic, Alazraki tiene previsto iniciar pronto las grabaciones de la segunda temporada de “La oficina” para Prime Video. Sin embargo, si los planes de producción avanzan según lo previsto, el rodaje de “Juan Gabriel” podría comenzar durante este año.

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El desarrollo de esta película marca un nuevo capítulo en el legado del “Divo de Juárez”, abriendo las puertas para que su historia sea contada a una audiencia mucho más amplia. La expectativa crece ante la posibilidad de ver a Juan Gabriel retratado en la pantalla grande bajo una óptica diferente y contemporánea.

Los momentos más emblemáticos de la carrera de Juan Gabriel que queremos ver en su película biográfica

El niño de Parácuaro que cantaba en camiones. Alberto Aguilera Valadez nació en 1950 en Michoacán y llegó de bebé a Ciudad Juárez. Desde los 13 años cantaba en calles, camiones y tranvías. Esa imagen —un adolescente sin dinero ni apellido artístico buscándose la vida en la frontera— es el origen de todo.

Lecumberri: la cárcel que lo formó. A los 20 años fue acusado de robo en la Ciudad de México y pasó meses en la infame prisión de Lecumberri. Ahí conoció a la cantante Enriqueta Jiménez, quien lo ayudó a salir y lo conectó con RCA. Sin ese encierro, Juan Gabriel quizás no habría existido.

El debut con “No Tengo Dinero”. En agosto de 1971, con un nombre nuevo y alrededor de 150 composiciones guardadas, lanzó su primer sencillo. La canción llegó al número uno de inmediato y también la grabó en japonés. Fue el arranque de una carrera de 45 años sin pausas.

“Amor Eterno” y la muerte de su madre. Compuso la balada tras la muerte de su madre en diciembre de 1974, pero la guardó por una década. Fue Rocío Dúrcal quien la grabó en 1984 y la convirtió en una de las canciones más escuchadas del español. La película necesita mostrar ese dolor y esa espera.

Bellas Artes, 1990: el “sacrilegio” que llenó el recinto. Los periódicos lo llamaron vulgar. La dirección cultural resistió hasta el final. Aun así, el 21 de mayo de 1990 Juan Gabriel cantó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Fue el concierto más famoso de su carrera y una declaración de guerra contra el clasismo cultural mexicano.

El Rose Bowl con 75,000 personas. En 1993 llenó el Rose Bowl de Pasadena. Hasta hoy es el único artista de origen hispano en presentarse en ese escenario. La escena de ese estadio desbordado, visto desde adentro, sería una de las más poderosas de cualquier biopic musical.

“Lo que se ve no se pregunta.” Durante años evitó hablar de su orientación sexual en público. Pero esa frase, dicha en una entrevista, se volvió una de las expresiones más repetidas de la cultura popular mexicana. La película de Alazraki tendrá que decidir cómo aborda ese silencio elocuente.

La última noche en Los Ángeles. El 28 de agosto de 2016, un día después de un concierto en Los Ángeles, sufrió un paro cardiaco. Su hijo Iván recibió la noticia en 15 minutos. Tenía 66 años y más de 1,800 canciones compuestas. El cierre de la película ya está escrito.