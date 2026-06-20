Christian Nodal dará concierto en feria de municipio poblano: fecha, lugar y horario

La imagen muestra a Christian Nodal en una composición gráfica que promociona la Feria Cuautepec 2026 del Gobierno Municipal de Cuautepec de Hinojosa, con la ciudad nocturna y fuegos artificiales de fondo. (Nodal/Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian Nodal cerrará la Feria Patronal de Cuautlancingo 2026 el domingo 28 de junio, en lo que será su primer concierto efectivo en el estado de Puebla tras dos cancelaciones previas. Según informan medios locales, quienes no residan en el municipio deberán pagar para acceder al evento.

De acuerdo con las fuentes, el acceso general tiene un costo de $300 por persona, mientras que una mesa VIP —con capacidad para cuatro personas— llega a los $8,000. Aunque es necesario verificar antes de acudir.

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Los boletos se venden frente a la carpa instalada en la explanada del centro del municipio. Para los lugareños, el Ayuntamiento entregó cortesías de acceso sin costo.

El cartel de la Feria Patronal San Juan Cuautlancingo 2026 detalla la cartelera artística que se presenta del 20 al 28 de junio en el municipio de Puebla, con entrada gratuita para habitantes del municipio. (Municipio Cuautlancingo)

Dos cancelaciones que dejaron deudas con el público poblano

La imagen promocional del Gobierno Municipal de Cuautlancingo anuncia una fiesta familiar a celebrarse del 20 al 28 de junio de 2026. (Municipio de Cuautlancingo)

El anuncio de la fecha en Cuautlancingo llega con antecedentes que sus seguidores no olvidan. En 2022, Nodal canceló una presentación en el Estadio Cuauhtémoc. Ya en 2026, volvió a ausentarse de otro show programado en el Centro Expositor de Puebla.

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Ambas cancelaciones dejaron a sus fans con pérdidas económicas y comentarios de enojo en redes sociales. La feria patronal del municipio conurbado, a 20 minutos de la capital, se convierte así en una buena oportunidad para verlo en el estado.

Una cartelera de nueve noches en el campo Golden Boys

Este video es una campaña promocional de la Feria Patronal Cuautlancingo 2026. (Gobierno de Cuautlancingo)

La Feria Patronal de Cuautlancingo, celebrada en honor a San Juan Bautista, arrancó este sábado 20 de junio y se extiende hasta el 28. El recinto es el campo de fútbol Golden Boys, con capacidad para hasta 18 mil asistentes por noche en las presentaciones de mayor convocatoria. Los shows inician entre las 19:00 y las 20:00 horas.

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La cartelera completa es la siguiente:

20 de junio: Mijares

21 de junio: Banda Cuisillos

22 de junio: Batalla de Campeones (freestyle y rap)

23 de junio: Los Alameños de la Sierra

24 de junio: Maldita Vecindad y los Hijos del 5º Patio

25 de junio: Festival Sonidero con Sonido Fantasma de César Juárez

26 de junio: Aarón y su Grupo Ilusión con Mariana Seoane

27 de junio: Guardianas K-Pop y Tercia de Ases

28 de junio: Christian Nodal

El tour “Pal Cora” y un municipio que mira más allá de sus fronteras

Nodal promueve actualmente su gira “Pal Cora”, con la que recorre distintas ciudades de México. El músico ha señalado que esta serie de presentaciones está enfocada en espacios de carácter familiar.

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El evento fue presentado en rueda de prensa por el presidente municipal Omar Alberto Muñoz Alfaro, en coordinación con la Secretaría de Arte y Cultura del gobierno estatal. El subsecretario de Cultura, Emilio Herrera Corichi, lo describió como un espacio para promover “la identidad, cultura y talento poblano” y fomentar el turismo regional.

El alcalde extendió la invitación más allá de la zona metropolitana: convocó a habitantes de otros estados e incluso a migrantes originarios de Cuautlancingo radicados en Nueva York, Nueva Jersey y Los Ángeles a participar en las actividades programadas.

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Seguridad, derrama económica y actividades complementarias

Para esta edición se proyecta una afluencia superior a las 60 mil personas y una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos, cifras que superarían las 40 mil visitas y los 37 millones de pesos de la edición anterior, según informó el secretario de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo del municipio, Jovani Pedraza Esquivel.

El operativo de seguridad contará con la participación de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado y corporaciones de seguridad privada.

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Además de los conciertos, la feria incluye una exposición de más de 150 vehículos Volkswagen Sedán por el Día Mundial del Vocho, exposiciones gastronómicas y artesanales, y actividades vinculadas a la Copa Mundial de Fútbol 2026.