Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

Este ingrediente es utilizado en productos cosméticos. (VisualES IA Infobae)

El tepezcohuite mexicano se hizo popular por ser un ingrediente para cremas faciales asociadas con la estrella de cine Salma Hayek, pero también como la corteza vegetal que autoridades federales aseguraron recientemente en un cargamento de con destino a los Países Bajos.

En ambos casos, el interés gira alrededor de una planta a la que se le atribuyen usos para la piel y propiedades cicatrizantes y antibióticas, pero que es perseguida por los elementos de la Marina de México.

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El guiño de la mexicana a la cosmetología

Hace algún tiempo, Salma Hayek mostró en Instagram parte de su rutina durante el tiempo que pasa en casa. Entre publicaciones con amigos, retos y recuerdos, la actriz mexicana también dio espacio al cuidado de la piel, un terreno en el que retoma hábitos personales y fórmulas vinculadas con secretos de su abuela y con la herbolaria mexicana.

En ese marco aparece su línea de productos de belleza y cuidado capilar. La marca incluye shampoo, acondicionador, crema de manos, mascarilla para el cabello con ingredientes naturales, suero, exfoliante y una crema facial que coloca al tepezcohuite como uno de sus componentes principales.

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Hayek explicó en una entrevista por qué ese componente llamó su atención. “En México se usa para ayudar a desvanecer cicatrices y particularmente, se emplea en personas que son víctimas de quemaduras -de un grado bajo, claro está-. Se sabe que no hay ninguna marca que lo esté empleando en sus productos, a excepción de nosotros. Recuerdo que cuando la llevé a los laboratorios, muchos nos preguntaron: ¡¿por qué nadie está utilizando esto?!”, dijo.

La actriz es reconocida por optar por tratamientos de belleza naturales. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Marina hace decomiso histórico de tepezcohuite

Más adelante, el mismo ingrediente aparece en un contexto distinto. La Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron un embarque de corteza de tepezcohuite que sería enviado por vía aérea al Reino de los Países Bajos.

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La carga fue declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos” y sumó 1,873.5 kilogramos. El embarque iba distribuido en 59 cajas de cartón colocadas en cuatro pallets, con origen en México y salida prevista hacia Europa.

Según la información oficial de la dependencia, la revisión se activó por el volumen de la mercancía, sus características y su destino internacional. La acción formó parte de trabajos de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica en puntos de entrada y salida del país.

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La intervención buscó impedir que una carga vegetal abandonara el país sin concluir las verificaciones correspondientes. También se planteó como una medida frente a posibles usos en actividades que representaran riesgos para la seguridad nacional, la legalidad y el comercio exterior legítimo.

Y es que, aunque el tepezcohuite es una especie vegetal usada legalmente en distintos sectores productivos, ciertos cargamentos requieren supervisión rigurosa. La Marina señala que, en determinados contextos, este tipo de mercancía podría ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química o para esquemas de simulación comercial.

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También expone que el manejo irregular de estos productos podría implicar riesgos para la salud pública cuando pasan por procesos no regulados o cuando se usan fuera de los controles sanitarios establecidos. Bajo esa lógica, el aseguramiento fue presentado como una medida de vigilancia sobre rutas comerciales y cadenas logísticas del comercio exterior.

Este tipo de mercancías requiere supervisión rigurosa porque, en determinados contextos, podía ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química o formar parte de esquemas de simulación comercial o por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales Foto: Aduanas

Qué es el tepezcohuite y para qué se usa

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM identifica a la Mimosa tenuiflora como una planta originaria de México con propiedades antibióticas y cicatrizantes confirmadas experimentalmente. El texto señala que su uso se relaciona con afecciones y quemaduras de la piel, además de prevención de acné, brotes y exfoliación suave.

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También se indica para resolver problemas cutáneos. Para aliviar granos y heridas, se hierve la cáscara o corteza, se deja enfriar hasta que quede tibia y con esa preparación se lava la parte afectada tres o cuatro veces al día hasta que cicatrice.

En quemaduras, el texto describe dos formas de aplicación:

hervir la cáscara hasta que quede la cuarta parte de agua y aplicarla una vez al día en la zona afectada;

asar un pedazo de cáscara, molerlo con agua y colocarlo sobre el área lesionada.

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Estos son los beneficios de la planta de tepezcohuite. (Wikimedia Commons)

Además, se menciona un uso para aliviar comezón vaginal mediante lavados externos con la decocción de la corteza de la planta.

En el apartado de química, el texto enumera varios compuestos hallados en la corteza del tronco. Entre ellos aparecen los triterpenos saponínicos mimonósidos A, B y C; los esteroles glucósidos de campesterol y estigmasterol, así como daucosterol; además de alcaloides del indol como 5-hidroxi-triptamina y N-N-dimetil-triptamina.

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Ese mismo desarrollo expone hallazgos de farmacología. Señala que en la corteza del tronco se detectó actividad antibiótica y actividad estimulante de músculo liso.

Los extractos hexánico, de acetato de etilo, butanólico, etanólico, metanólico, metanólico-acuoso y acuoso mostraron actividad contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus, con excepciones en algunos extractos. Otros estimularon músculo liso cuando fueron probados en tejido de íleon, estómago y útero de rata y cuyo.

El texto amplía esa lista y sostiene que los extractos polares también ejercieron actividad antibiótica contra bacterias y microorganismos como Bacillus cereus, B. subtilis, Candida albicans, Citrobacter freundi, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Staphylococcus epidermis y Yersinia enterocolitica, entre otros.