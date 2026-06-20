¿Dónde correrá Checo Pérez en 2027? estas son las escuderías que lo tienen en la mira

Sergio Pérez es pretendido por estos equipos. (Sergio Pérez)

La incertidumbre sobre el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1 se ha intensificado tras una serie de resultados adversos y la falta de puntos en el campeonato actual.

A pesar de este panorama, su nombre sigue figurando entre los posibles protagonistas de la próxima temporada, ante el interés que han mostrado varias escuderías por contar con su experiencia y capacidad de desarrollo.

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Equipos que siguen de cerca a Checo Pérez para 2027

Tres equipos de la parrilla han comenzado a evaluar seriamente la incorporación del piloto mexicano, según reportes cercanos. Se trataría de Williams, Aston Martin y Alpine, cada uno con necesidades y contextos distintos de cara a 2027.

Williams observa en Checo una oportunidad para impulsar la evolución de su monoplaza, ya que sus actuales pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon, no han logrado resultados destacados debido a las limitaciones técnicas del auto. El aporte de Pérez sería clave en la faceta de desarrollo.

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Aston Martin, por su parte, enfrentaría la posible salida de Fernando Alonso, cuyo contrato termina este año. La escudería busca garantizarse una alineación sólida, y la trayectoria del mexicano —además de su conocimiento del entorno de Adrian Newey— lo colocan como una alternativa seria si el español decide no renovar.

Fernando Alonso podría estar cerca del retiro. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

En Alpine, la situación gira en torno a la búsqueda de un reemplazo para Franco Colapinto, quien no ha rendido al nivel de Pierre Gasly. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, habría mantenido conversaciones previas con Checo, aunque hasta ahora no se han traducido en avances sustanciales.

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La pregunta sobre dónde correrá Checo Pérez en 2027 sigue abierta. Las circunstancias contractuales y las necesidades de los equipos marcan un escenario donde varias puertas permanecen entreabiertas para el mexicano, cuya experiencia resulta atractiva en el mercado actual de la Fórmula 1.

¿Qué carrera sigue para Checo Pérez y Cadillac?

La reciente actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona representó su momento más complicado desde su regreso a la máxima categoría. No logró sumar puntos, aunque el lugar 14 fue un buen parámetro de mejora para la escudería estadounidense.

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Actualmente, el piloto está enfocado en fortalecer el proyecto de Cadillac, con el respaldo de un contrato vigente por dos años. Su compromiso con la escudería estadounidense se mantiene, a la espera de que los resultados deportivos acompañen.

El monoplaza de Checo aún está en desarrollo. (@F1 / X)

El próximo reto en el calendario de la Fórmula 1 en Austria será crucial tanto para el equipo como para la proyección de Checo en la parrilla. Los resultados que obtenga podrían influir en las decisiones de las escuderías que lo tienen en la mira, así como en la estrategia futura de Cadillac para consolidarse en la competencia.

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Mientras el mercado de pilotos se agita y los equipos ajustan sus planes para la temporada 2027, Checo Pérez sigue en el centro de la conversación gracias a su perfil experimentado y su conocimiento técnico, elementos que lo mantienen como una de las opciones más valoradas en la Fórmula 1 actual.