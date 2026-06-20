México Deportes

¿Dónde correrá Checo Pérez en 2027? estas son las escuderías que lo tienen en la mira

La experiencia del piloto mexicano ha llamado la atención de otras escuderías para la temporada entrante

Guardar
Google icon
Sergio Pérez correrá en el GP de Canadá por primera vez con Cadillac
Sergio Pérez es pretendido por estos equipos. (Sergio Pérez)

La incertidumbre sobre el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1 se ha intensificado tras una serie de resultados adversos y la falta de puntos en el campeonato actual.

A pesar de este panorama, su nombre sigue figurando entre los posibles protagonistas de la próxima temporada, ante el interés que han mostrado varias escuderías por contar con su experiencia y capacidad de desarrollo.

PUBLICIDAD

Equipos que siguen de cerca a Checo Pérez para 2027

Tres equipos de la parrilla han comenzado a evaluar seriamente la incorporación del piloto mexicano, según reportes cercanos. Se trataría de Williams, Aston Martin y Alpine, cada uno con necesidades y contextos distintos de cara a 2027.

Williams observa en Checo una oportunidad para impulsar la evolución de su monoplaza, ya que sus actuales pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon, no han logrado resultados destacados debido a las limitaciones técnicas del auto. El aporte de Pérez sería clave en la faceta de desarrollo.

PUBLICIDAD

Aston Martin, por su parte, enfrentaría la posible salida de Fernando Alonso, cuyo contrato termina este año. La escudería busca garantizarse una alineación sólida, y la trayectoria del mexicano —además de su conocimiento del entorno de Adrian Newey— lo colocan como una alternativa seria si el español decide no renovar.

El Aston Martin de Fernando Alonso en el GP de Mónaco EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Fernando Alonso podría estar cerca del retiro. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

En Alpine, la situación gira en torno a la búsqueda de un reemplazo para Franco Colapinto, quien no ha rendido al nivel de Pierre Gasly. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, habría mantenido conversaciones previas con Checo, aunque hasta ahora no se han traducido en avances sustanciales.

La pregunta sobre dónde correrá Checo Pérez en 2027 sigue abierta. Las circunstancias contractuales y las necesidades de los equipos marcan un escenario donde varias puertas permanecen entreabiertas para el mexicano, cuya experiencia resulta atractiva en el mercado actual de la Fórmula 1.

¿Qué carrera sigue para Checo Pérez y Cadillac?

La reciente actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Barcelona representó su momento más complicado desde su regreso a la máxima categoría. No logró sumar puntos, aunque el lugar 14 fue un buen parámetro de mejora para la escudería estadounidense.

Actualmente, el piloto está enfocado en fortalecer el proyecto de Cadillac, con el respaldo de un contrato vigente por dos años. Su compromiso con la escudería estadounidense se mantiene, a la espera de que los resultados deportivos acompañen.

El monoplaza de Checo aún está en desarrollo. (@F1 / X)
El monoplaza de Checo aún está en desarrollo. (@F1 / X)

El próximo reto en el calendario de la Fórmula 1 en Austria será crucial tanto para el equipo como para la proyección de Checo en la parrilla. Los resultados que obtenga podrían influir en las decisiones de las escuderías que lo tienen en la mira, así como en la estrategia futura de Cadillac para consolidarse en la competencia.

Mientras el mercado de pilotos se agita y los equipos ajustan sus planes para la temporada 2027, Checo Pérez sigue en el centro de la conversación gracias a su perfil experimentado y su conocimiento técnico, elementos que lo mantienen como una de las opciones más valoradas en la Fórmula 1 actual.

Temas Relacionados

Checo PerezSergio PerezFórmula 1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan a los equipos que podrían fichar a Checo Pérez en la Fórmula 1 para 2027

El desempeño del piloto mexicano con la escudería Cadillac en esta temporada llama la atención de varios equipos del máximo circuito

Revelan a los equipos que podrían fichar a Checo Pérez en la Fórmula 1 para 2027

Con bebida “mágica” y un casi debut como central: así fue la participación de Katia Itzel García en el Estados Unidos vs Australia

El árbitro alemán Felix Zwayer cayó por un calambre en el Seattle Stadium y la cuarta oficial mexicana lo auxilió para que pudiera reincorporarse

Con bebida “mágica” y un casi debut como central: así fue la participación de Katia Itzel García en el Estados Unidos vs Australia

Él es Cho Gue-Sung, el jugador coreano que casi le mete gol a México y que se volvió viral tras el partido

El futbolista es además modelo y el rostro de marcas de moda internacionales

Él es Cho Gue-Sung, el jugador coreano que casi le mete gol a México y que se volvió viral tras el partido

Charly Rodríguez disfruta vacaciones de ensueño luego de quedar fuera de la Selección de México

Tras ser excluido de la Selección Mexicana, el jugador de Cruz Azul reapareció en redes sociales durante la celebración del Mundial 2026

Charly Rodríguez disfruta vacaciones de ensueño luego de quedar fuera de la Selección de México

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?

Los Bafana Bafana llegan con un solo punto en dos partidos y están obligados a sumar en la última fecha para sostener sus esperanzas

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Desaparece piloto aviador en Sinaloa: su hija pide ayuda para localizarlo

Golpe al grupo de “El Virus”: cae “El Gato” y cinco aliados con droga en Azcapotzalco

Golpe a Los Rusos: capturan a “El Rodilla”, vinculado con las fosas clandestinas de Miguel Alemán en Baja California

Gobernadora de Sinaloa solicita pensión por retiro para exjefe policiaco acusado de vínculos con Los Chapitos por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Maite Perroni defendió a su esposo Andrés Tovar, acusado de presunto fraude por millones de pesos

Maite Perroni defendió a su esposo Andrés Tovar, acusado de presunto fraude por millones de pesos

Christian Nodal dará concierto en feria de municipio poblano: fecha, lugar y horario

Gloria Trevi, Inspector y el Trono de México, conciertos en la Feria de la Barbacoa 2026: fechas, cartelera y horarios

Preparan película de Juan Gabriel, dirigida por el cineasta de “La Oficina”

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

DEPORTES

Revelan a los equipos que podrían fichar a Checo Pérez en la Fórmula 1 para 2027

Revelan a los equipos que podrían fichar a Checo Pérez en la Fórmula 1 para 2027

Con bebida “mágica” y un casi debut como central: así fue la participación de Katia Itzel García en el Estados Unidos vs Australia

Él es Cho Gue-Sung, el jugador coreano que casi le mete gol a México y que se volvió viral tras el partido

Charly Rodríguez disfruta vacaciones de ensueño luego de quedar fuera de la Selección de México

¿Qué necesita Sudáfrica para avanzar a los deciseisavos de final del Mundial 2026?