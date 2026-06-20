México

Proceso judicial para dos implicados en homicidio de policía de investigación en Cuautitlán Izcalli

Presuntos responsables enfrentarán proceso por homicidio y tentativa de homicidio

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PDI fallecido recibió homenaje del titular de la FGJEM, José Luis Cervantes (ContinuamosMX/FB)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Luis “N” y Julián Oliver “N”, señalados por su presunta participación en el homicidio de un elemento de la Policía de Investigación (PDI), que se llamaba Víctor Manuel Lugo, durante un operativo realizado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de junio en la colonia Hacienda del Parque, donde el agente ministerial realizaba labores de investigación junto con otros integrantes de la corporación y una mujer, cuando fueron sorprendidos por tres sujetos, entre ellos A.I.A.M., quien era investigado por el delito de feminicidio.

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De acuerdo con las indagatorias de la FGJEM, el presunto feminicida accionó un arma de fuego contra los agentes de investigación, provocando un enfrentamiento armado. Ante la agresión, el oficial Lugo repelió el ataque utilizando su arma de cargo en legítima defensa y logró abatir al agresor para proteger a sus compañeros y civiles presentes en el lugar.

Sin embargo, durante el intercambio de disparos, el elemento de la Policía de Investigación perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Capturan a dos presuntos implicados tras enfrentamiento

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Detenidos por el homicidio de PDI de la Fiscalía mexiquense (FGJEM)

Tras los hechos violentos, los demás elementos de la FGJEM lograron detener en el sitio a Jorge Luis “N” y Julián Oliver “N”, quienes presuntamente acompañaban al sujeto que abrió fuego contra los agentes ministeriales.

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Luego de su aseguramiento, la Fiscalía mexiquense integró la carpeta de investigación correspondiente y reunió datos de prueba suficientes para acreditar ante un juez la probable participación de ambos detenidos en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en agravio de servidores públicos pertenecientes a instituciones de procuración de justicia.

Con base en estas pruebas, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión en contra de ambos sujetos, mismas que fueron cumplimentadas posteriormente.

Los dos imputados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Juez impone prisión preventiva

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El policía muerto apoyaba en operativo para detener a un sujeto señalado por el delito de Feminicidio (ContinuamosMX/FB)

Durante la audiencia inicial, el juez analizó los elementos presentados por la Fiscalía del Estado de México y determinó vincular a proceso a Jorge Luis “N” y Julián Oliver “N”.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que ambos permanecerán recluidos mientras avanzan las investigaciones complementarias.

El órgano jurisdiccional también estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGJEM continuará fortaleciendo el caso.

En caso de ser encontrados culpables, los imputados podrían alcanzar penas de hasta 70 años de prisión, conforme a lo establecido en la legislación vigente para delitos cometidos contra servidores públicos encargados de la procuración de justicia.

FGJEM rinde homenaje a agente caído

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció públicamente la valentía y entrega del agente V.M.L.S., quien murió mientras realizaba funciones operativas para proteger a sus compañeros y a la población.

La institución destacó que la acción del policía de investigación evitó que más personas resultaran lesionadas durante el enfrentamiento armado registrado en Cuautitlán Izcalli.

Además, compañeros y mandos de la corporación realizaron homenajes póstumos y acompañaron a la familia del elemento durante los servicios funerarios, resaltando su compromiso y trayectoria dentro de la institución.

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