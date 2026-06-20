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Con bebida “mágica” y un casi debut como central: así fue la participación de Katia Itzel García en el Estados Unidos vs Australia

El árbitro alemán Felix Zwayer cayó por un calambre en el Seattle Stadium y la cuarta oficial mexicana lo auxilió para que pudiera reincorporarse

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Cuando el central recibió atención médica, Katia Itzel se mostró dispuesta para tomar el silbato principal en el encuentro. (Alex Gallardo-Imagn Images / Blake Dahlin-REUTERS)
Cuando el central recibió atención médica, Katia Itzel se mostró dispuesta para tomar el silbato principal en el encuentro. (Alex Gallardo-Imagn Images / Blake Dahlin-REUTERS)

Durante el partido entre Estados Unidos y Australia en el Grupo D del Mundial 2026, la árbitra mexicana Katia Itzel García vivió una jornada que la dejó a un paso de la historia y le permitió mostrar un gran temple y capacidad de reacción.

Este encuentro, realizado el 19 de junio en el Seattle Stadium, fue escenario de un incidente inusual que colocó a García en el centro de la conversación internacional.

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Katia Itzel García participó como cuarta oficial en el partido Estados Unidos vs Australia en el Seattle Stadium este 19 de junio. (Reuters/Blake Dahlin)
Katia Itzel García participó como cuarta oficial en el partido Estados Unidos vs Australia en el Seattle Stadium este 19 de junio. (Reuters/Blake Dahlin)

La actuación de García no solo destacó por su capacidad de respuesta inmediata ante una emergencia médica, sino que también la acercó como nunca antes a convertirse en la primera mujer mexicana en arbitrar como central un partido de Copa del Mundo varonil.

La inusual bebida que salvó a Zwayer

En los minutos finales, el árbitro central Felix Zwayer se desplomó en el césped víctima de un calambre muscular. El ambiente se tornó tenso y la atención se centró en la reacción del equipo arbitral.

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  • Katia Itzel García reaccionó sin titubeos y cruzó el campo rápidamente.
  • Entregó a Zwayer un jugo de pepinillos, una bebida que los deportistas de alto nivel usan para aliviar calambres de forma casi inmediata.
  • El remedio permitió al árbitro alemán recuperarse y terminar el partido, mientras la imagen de García con la bebida se viralizaba.
Katia Itzel García auxilió a Felix Zwayer con un jugo de pepinillos, bebida que deportistas usan para aliviar calambres de forma casi inmediata. (Reuters/Blake Dahlin)
Katia Itzel García auxilió a Felix Zwayer con un jugo de pepinillos, bebida que deportistas usan para aliviar calambres de forma casi inmediata. (Reuters/Blake Dahlin)

Este episodio evitó una sustitución y destacó la preparación de la mexicana para resolver situaciones inesperadas bajo presión.

Al final del encuentro, la intervención de Katia Itzel fue determinante para que el partido concluyera sin mayores contratiempos y se pudiera definir al líder del Grupo D.

A segundos del debut mundialista

El incidente con Zwayer pudo haber cambiado la historia del arbitraje mexicano. Katia Itzel García estuvo a punto de debutar como central en el escenario más exigente del futbol.

  • Mientras el cuerpo médico atendía al central, García se alistó para ingresar como árbitra principal.
  • Se mantuvo cerca de los banquillos y recibió instrucciones, lista para asumir el mando si era necesario.
  • Finalmente, Zwayer logró recuperarse gracias a su apoyo y terminó el partido, dejando el debut de la mexicana como central pendiente para siguientes compromisos.
Katia Itzel se alistó para ingresar como árbitra central mientras atendían a Zwayer. REUTERS/Albert Gea
Katia Itzel se alistó para ingresar como árbitra central mientras atendían a Zwayer. REUTERS/Albert Gea

En este momento, García mostró su profesionalismo y disposición para ocupar el rol principal si las circunstancias lo requerían.

Experiencia forjada en el Mundial 2026

El duelo entre Estados Unidos y Australia marcó la tercera presencia de Katia Itzel García como cuarta oficial en la competencia.

  • También fue designada en los partidos Países Bajos vs Japón e Inglaterra vs Croacia.
  • Ha supervisado cambios, áreas técnicas y apoyado la logística arbitral en cada juego.
El duelo Estados Unidos vs Australia marcó la tercera designación de García como cuarta oficial, tras el Países Bajos vs Japón y el Inglaterra vs Croacia. REUTERS/Issei Kato
El duelo Estados Unidos vs Australia marcó la tercera designación de García como cuarta oficial, tras el Países Bajos vs Japón y el Inglaterra vs Croacia. REUTERS/Issei Kato

De esta manera, García reafirma así su posición como referente dentro del arbitraje mexicano, sumando experiencia en la máxima justa del futbol.

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