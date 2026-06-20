Él es Cho Gue-Sung, el jugador coreano que casi le mete gol a México y que se volvió viral tras el partido

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - México contra Corea del Sur - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 18 de junio de 2026. Cho Gue-sung, de Corea del Sur, remata de cabeza a puerta. REUTERS/Amanda Perobelli

Cho Gue-sung volvió a colocarse en el centro de la conversación durante el Mundial 2026 por ser uno de los jugadores estrella de Corea del Sur durante su enfrentamiento con México el pasado 18 de junio.

Su viralidad en México llegó cuatro años después del partido que lo lanzó a la vitrina global. El 28 de noviembre de 2022, en el Estadio Ciudad de la Educación de Doha, marcó dos goles de cabeza en tres minutos contra Ghana y se convirtió en el primer futbolista surcoreano en anotar dos veces de esa forma en un mismo juego de Copa del Mundo.

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Ese aporte no evitó la derrota de su selección, que cayó por la mínima. Aun así, lo proyectó más allá del futbol: al terminar el torneo, Vogue Korea lo eligió como figura central y semanas después apareció en la portada de Elle Men.

Qatar 2022 disparó su popularidad dentro y fuera del futbol

Nacido el 25 de enero de 1998 en Ansan, provincia de Gyeonggi, Cho es el menor de tres hermanos. Estudió en la Escuela Iho, después en la secundaria Wongok y en la técnica superior de Anyang, antes de entrar a la Universidad de Gwangju para cursar Ciencias del Deporte, carrera que dejó cuando comenzó su formación profesional.

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Sus primeros pasos futbolísticos también estuvieron ligados a la Universidad de Gwangju. Empezó como mediocampista defensivo, pero con el tiempo encontró su mejor versión en ataque.

En 2019 fichó por el FC Anyang de la K League 2, club en el que ya había jugado como juvenil entre 2014 y 2015. Su rendimiento lo colocó entre los máximos anotadores de la segunda división y le abrió la puerta al Jeonbuk Hyundai Motors para la temporada 2020.

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En 2021 fue enlistado en el ejército y cedido al equipo militar Gimcheon Sangmu FC. Ya había pasado por selecciones nacionales e incluso ganó un título Sub-23 antes de debutar con la mayor el 7 de septiembre de 2021, en la victoria por 1-0 sobre Líbano en la tercera ronda de la eliminatoria mundialista.

De regreso en Jeonbuk, encabezó la tabla de goleadores de la K League 1 en 2022 y también ganó la Copa de Corea del Sur ese mismo año. Ese nivel llevó al portugués Paulo Bento, entonces director técnico del combinado surcoreano, a incluirlo en la lista para Qatar.

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El torneo en Medio Oriente modificó su escala de exposición. Durante esa Copa del Mundo pasó de 20 mil a casi 2 millones de seguidores en Instagram, un crecimiento que el medio comparó con el fenómeno que hoy viven el neozelandés Tim Payne y el caboverdiano Vozinha.

Su perfil mezcla futbol y moda

La respuesta a por qué Cho Gue-sung genera atención incluso cuando no juega está en esa combinación de rendimiento deportivo e imagen pública. Su figura se asentó en la industria de la moda con portadas, editoriales y campañas en las que alterna prendas urbanas y marcas de lujo como Louis Vuitton, además de producciones que incorporan referencias a sus raíces coreanas.

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Mientras esa exposición crecía, también dio el salto a Europa. En marzo de 2023 se oficializó su pase al FC Midtjylland de Dinamarca.

Ahí coincidió con el uruguayo Emiliano Martínez, una cercanía que sería la explicación más sólida para su afinidad con el mate. Esa hipótesis cobró fuerza en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando el surcoreano apareció con la infusión en la mano antes del estreno de su selección.

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La escena no quedó en un solo momento. Aunque no sumó minutos en la victoria de Corea del Sur en su primer partido, después volvió a aparecer con un termo bajo el brazo cuando se acercó a los aficionados para firmar autógrafos.