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Clima en México para el sábado 20 de junio: pronóstico para las principales ciudades en fin de semana mundialista

La sede regiomontana enfrentará condiciones inestables durante la actividad mundialista, según informe del Servicio Meteorológico Nacional

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Personas caminan y corren bajo la lluvia en una plaza con paraguas abiertos y cerrados. Al fondo se observa el Monumento a la Revolución y edificios
La fotografía ilustra un día lluvioso en la Ciudad de México con personas caminando y corriendo bajo paraguas en una plaza, cerca del Monumento a la Revolución. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El clima en México durante este sábado 20 de junio estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en varias de las principales ciudades del país, incluidas algunas sedes del Mundial 2026.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como el paso de ondas tropicales, favorecerá precipitaciones durante gran parte del fin de semana.

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Ciudad de México: tarde lluviosa y riesgo de tormentas eléctricas

La capital iniciará la jornada con ambiente fresco, cielo medio nublado y temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados Celsius.

Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados por descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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La temperatura máxima oscilará entre 25 y 27 grados, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y caída de ramas.

Vista aérea de ciudad con edificios y árboles. El cielo presenta nubes oscuras de tormenta y nubes blancas con cielo azul. Montañas se ven a lo lejos
La imagen muestra un paisaje urbano de México con un cielo dividido entre nubes oscuras de tormenta en un lado y nubes blancas con cielo azul en el otro, reflejando las condiciones meteorológicas del 19 de junio de 2026. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Monterrey: lluvia durante el partido entre Túnez y Japón

La sede regiomontana también enfrentará condiciones inestables durante la actividad mundialista.

Según el reporte emitido por Conagua para el encuentro entre Túnez y Japón en el Estadio Monterrey, existe una probabilidad de 60 por ciento de chubascos entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Durante el partido se esperan temperaturas de entre 23 y 27 grados Celsius, con viento del sureste de hasta 15 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora.

Las condiciones mejorarían gradualmente después de las 22:00 horas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Infografía con pronóstico del tiempo por hora para el Estadio Monterrey el 20 de junio de 2026. Incluye temperaturas, vientos, chubascos, nubes, banderas de Túnez y Japón, y logos institucionales
El SMN prevé chubascos durante la jornada mundialista. (X: Conagua)

Guadalajara: tormentas fuertes durante la tarde

La capital jalisciense enfrentará uno de los panoramas más lluviosos del país.

Para este sábado se pronostica una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 17 grados, con una probabilidad de lluvia del 90 por ciento.

Los modelos meteorológicos señalan que el periodo más complicado se presentará entre las 15:00 y las 21:00 horas, cuando podrían desarrollarse tormentas eléctricas acompañadas por lluvias intensas y actividad eléctrica frecuente.

Fin de semana con lluvias en gran parte del país

El SMN anticipa que las precipitaciones continuarán durante el domingo 21 de junio en gran parte del territorio nacional.

En la Zona Metropolitana del Valle de México persistirá el riesgo de chubascos y tormentas eléctricas, mientras que entidades del occidente, centro y noreste del país mantendrán condiciones favorables para lluvias moderadas a fuertes.

Las autoridades recomiendan evitar zonas inundables, asegurar objetos expuestos al viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en ciudades que recibirán actividades relacionadas con el Mundial 2026 durante este fin de semana.

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