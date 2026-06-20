Clima en México para el sábado 20 de junio: pronóstico para las principales ciudades en fin de semana mundialista

El clima en México durante este sábado 20 de junio estará marcado por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en varias de las principales ciudades del país, incluidas algunas sedes del Mundial 2026.
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, así como el paso de ondas tropicales, favorecerá precipitaciones durante gran parte del fin de semana.
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Ciudad de México: tarde lluviosa y riesgo de tormentas eléctricas
La capital iniciará la jornada con ambiente fresco, cielo medio nublado y temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados Celsius.
Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados por descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
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La temperatura máxima oscilará entre 25 y 27 grados, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y caída de ramas.
Monterrey: lluvia durante el partido entre Túnez y Japón
La sede regiomontana también enfrentará condiciones inestables durante la actividad mundialista.
Según el reporte emitido por Conagua para el encuentro entre Túnez y Japón en el Estadio Monterrey, existe una probabilidad de 60 por ciento de chubascos entre las 19:00 y las 21:00 horas.
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Durante el partido se esperan temperaturas de entre 23 y 27 grados Celsius, con viento del sureste de hasta 15 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora.
Las condiciones mejorarían gradualmente después de las 22:00 horas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.
Guadalajara: tormentas fuertes durante la tarde
La capital jalisciense enfrentará uno de los panoramas más lluviosos del país.
Para este sábado se pronostica una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 17 grados, con una probabilidad de lluvia del 90 por ciento.
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Los modelos meteorológicos señalan que el periodo más complicado se presentará entre las 15:00 y las 21:00 horas, cuando podrían desarrollarse tormentas eléctricas acompañadas por lluvias intensas y actividad eléctrica frecuente.
Fin de semana con lluvias en gran parte del país
El SMN anticipa que las precipitaciones continuarán durante el domingo 21 de junio en gran parte del territorio nacional.
En la Zona Metropolitana del Valle de México persistirá el riesgo de chubascos y tormentas eléctricas, mientras que entidades del occidente, centro y noreste del país mantendrán condiciones favorables para lluvias moderadas a fuertes.
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Las autoridades recomiendan evitar zonas inundables, asegurar objetos expuestos al viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en ciudades que recibirán actividades relacionadas con el Mundial 2026 durante este fin de semana.
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