Ni Morena ni alianza opositora: Sergio Torres Félix inició campaña para gobernar Sinaloa con MC

Sergio Torres Félix comenzó su campaña para gobernador de Sinaloa en el primer minuto de este domingo 4 de abril (Foto: Cortesía)

Sergio Torres Félix, arrancó este domingo su campaña electoral por la gubernatura de Sinaloa con Movimiento Ciudadano (MC) confiado en que la gente lo elegirá como la mejor opción para administrar el estado frente al oficialismo de Morena y de la alianza opositora.

A las 00:01 horas en el Palacio de Gobierno en la capital sinaloense de Culiacán este domingo 4 de abril, Torres Félix inició sus actividades proselitistas, con la confianza de que los electores que votaron por él en el pasado ya conocen su trabajo. Y es que el candidato a suceder a Quirino Ordaz es el ex alcalde de Culiacán.

Sergio Torres Félix aseguró que va “con todo, si no pa´qué” y que hará una campaña al estilo Sinaloa, pero con los cuidados que exigen las autoridades de salud, por lo que no hará eventos masivos previos a las elecciones del 6 de junio, donde se renovarán otras 14 gubernaturas.

Estamos muy contentos, muy felices de iniciar hoy la campaña rumbo a la gubernatura de Sinaloa y como dice la canción poco a poco me voy acercando a ti. Vamos a lucha con todo para ganarnos el apoyo de las familias sinaloenses

El 6 de junio se renovará la gubernatura de Sinaloa y otras 14 a lo largo de la República (Foto: Cortesía INE)

Torres Félix prometió “regresarle la grandeza a Sinaloa” para “luchar por los grupos que están olvidados, para recuperar los presupuestos que de manera injusta se les han quitado a los pescadores, a los ganaderos, los agricultores”.

Sus tres ejes rectores, destacó, serán solucionar los temas médicos en los que se ha fallado por el tema de la pandemia, la inseguridad y la recuperación de empleos que se han perdido por las malas administraciones anteriores. El ex alcalde afirmó que se siente capaz de lograr sus objetivos.

“Vamos a luchar, vamos a ganar, vamos a trabajar todos los días, vamos a recorrer el estado las veces que sea necesario para ganar la contienda el próximo 6 de junio. Me siento fuerte, me siento bien, me siento preparado y me siento capaz para gobernar a Sinaloa”, dijo ante sus seguidores.

“Me he preparado toda mi vida para esperar este momento y no lo voy a desaprovechar. Primero Dios tendrán a un amigo en el gobierno del estado todas esas personas que ocupan tener un gobierno cercano a la gente, un gobierno empático, un gobierno solidario”, destacó Sergio Torres Félix.

Los primeros trabajos de campaña esta madrugada por parte del equipo de voluntarios Movimiento Ciudadano incluyeron la colocación de calcomanías en los automóviles de los simpatizantes del partido.

El “manifiesto por Sinaloa”

Torres Félix propuso que su gobierno llevará a cabo una campaña de salud nunca antes vista en Sinaloa (Foto: Carlos Jasso/ Reuters)

Este domingo también, Sergio Torres Félix presentó un manifiesto de 20 puntos para su eventual administración del estado de Sinaloa, en el noroeste del país, y aseguró que venderá las aeronaves del gobierno de la entidad y Casa Altata.

El ex alcalde de Culiacán garantizó que con el dinero de la venta de las aeronaves y la casa de playa se financiarán programas de salud pública en Sinaloa. En una conferencia de prensa en la cual estuvieron presentes algunos de sus compañeros de partido señaló que “este es su reto más grande en su carrera política”.

“Lo hago al frente de Movimiento Ciudadano, una organización nueva, fresca, incluyente. No soy ningún improvisado, me he preparado toda mi vida para asumir el cargo más importante de Sinaloa. Ejercí varios cargos administrativos municipales, el liderazgo de un sindicato con miles de afiliados y me titulé con dos carreras universitarias”, reiteró Torres Félix.

El candidato de MC buscará implementar un gobierno abierto donde los ciudadanos puedan participar en las decisiones (Foto: Cortesía)

En su “manifiesto”, Sergio Torres Félix destacó que los ciudadanos, tendrán voz y voto en las decisiones de gobierno. “Implementaremos, como lo hicimos en Culiacán, el Gabinete Abierto, para que una vez por mes, las y los ciudadanos puedan expresar sus demandas frente al gobernador y a su gabinete, en Palacio de Gobierno”, explicó.

También prometió gestionar “el mayor de los recursos, para lograr vacunar a todas y todos los sinaloenses contra el Covid a la brevedad posible”. Asimismo, implementará “la más extensa campaña de salud preventiva que se tenga memoria en Sinaloa”, para padecimientos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el cáncer de mama entre otros.

También buscará establecer un programa de rescate de más de 10,000 pequeños negocios que la pandemia de coronavirus ha derrumbado, así como un programa de empleo temporal. Torres Félix también se comprometió a construir al menos 100 nuevos parques públicos y al menos 100 nuevas unidades deportivas por año.

Daremos atención prioritaria, al doloroso problema de la violencia familiar en Sinaloa, y frontalmente el indignante delito del feminicidio en el estado

Torres Félix confía en que los ciudadanos castiguen electoralmente a Morena y a la alianza opositora (Foto: Cortesía)

Por último, Sergio Torres Félix aseguró que bajo su mandato, en Sinaloa se establecerá “una verdadera política de austeridad”, comenzando con los recursos destinados al gobernador. “Haré transparente todos mis viajes y mis gastos”, aseveró.

Torres Félix no ha sufrido todavía una derrota electoral en su carrera ascendente, pues en las elecciones como diputado local (2007-2010), diputado federal (2012-2013) y para la alcaldía de Culiacán (2014-2016), ganó sus procesos.

En la entidad del noroeste de México, Torres Félix, quien se desempeñó como Secretario de Pesca y Acuacultura de Sinaloa entre 2018 y 2020 con el gobierno de Quirino Ordaz, se enfrentará a dos duros contendientes: el senador con licencia de Morena, Rubén Rocha, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y favorito por ahora en las encuestas; y al senador con licencia del PRI, Mario Zamora.

SEGUIR LEYENDO: