México

Pronóstico del clima en Tijuana este 11 de mayo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes 11 de mayo?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Tijuana.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este lunes, se estima que en Tijuana habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 24 centígrados y una mínima de 15°. La nubosidad será del 6% y por la noche habrá una posibilidad del 1% de lluvias.

La predicción del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

El caluroso clima de Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

PUBLICIDAD

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las precipitaciones no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno de los llamados “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en TijuanaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Con anotaciones de Duarte, Nathan y Carrillo, los auriazules ganan encuentro en el Olímpico Universitario en el global

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

Quienes resulten ganadores cuentan con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Magno 391 Lotería Nacional domingo 10 de mayo: premio mayor y números ganadores

Fiscalía de Zacatecas libera a 12 personas detenidas en una protesta afuera de concierto de Ricardo Montaner

Las autoridades indicaron que en el sitio hubo momentos de “tensión y jaloneo”

Fiscalía de Zacatecas libera a 12 personas detenidas en una protesta afuera de concierto de Ricardo Montaner

Nunca limpies estos objetos con papel higiénico: qué superficies puedes dañar sin darte cuenta

El uso de papel higiénico para limpiar objetos delicados puede causar daños inesperados, según advierten expertos y fabricantes internacionales

Nunca limpies estos objetos con papel higiénico: qué superficies puedes dañar sin darte cuenta

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: así va la última noche de ARIRANG

La tercera noche del grupo surcoreano es la última en el año, aunque prometieron volver en 2027

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: así va la última noche de ARIRANG
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Atacan a elementos de la AEI Chihuahua que cuidaban a 100 familias desplazadas de Durango

Nacha Jasso, la primera gran narcotraficante y pionera de los cárteles

Balacera en reunión familiar deja 3 muertos y 9 heridos en vivienda de la alcaldía Iztapalapa

Detienen y procesan a encargada de una casa de citas donde se explotaba sexualmente a mujeres en CDMX

“Los Ardillos” atacan la Montaña Baja de Guerrero: pobladores denuncian agresiones con drones y más de 800 desplazados

ENTRETENIMIENTO

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: así va la última noche de ARIRANG

BTS en México en vivo hoy 10 de mayo: así va la última noche de ARIRANG

Alexis Ayala cambia de imagen tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio

Maribel Guardia comparte conmovedor video de Julián Figueroa en el Día de las Madres: “Tratar de ser mejor hijo”

Así fue la relación de Denisse de Kalafe, la voz de 'Señora Señora', con su mamá

Día de las Madres: con rosas y baile, Chayanne, ‘el papá de los mexicanos’, felicita a las mamás

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Pumas vs América EN VIVO: Las Águilas ya lo empataron 3-3 con gol de Zendejas

Pachuca derrota 3-0 a Toluca y se convierte en el tercer semifinalista: así fueron los goles

Fans del FC Barcelona celebran victoria sobre el Real Madrid en el Fan Fest de LaLiga en CDMX

Javier Mascherano abre la puerta para dirigir en México rumbo al Mundial 2026

Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina