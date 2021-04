“Su cartera es de derecha”: hijo de Felipe Calderón criticó vacaciones en Aspen de José Ramón López Beltrán, primogénito de AMLO

El hijo mayor de López Obrador se vio envuelto en una polémica por vacacionar en Aspen (Foto: Twitter/LagarrapataS22)

Varias han sido las personalidades de la política que se han posicionado por las vacaciones que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo en Aspen, un lujoso poblado en el estado de Colorado, Estados Unidos.

A pesar de no haber opinado antes sobre el tema, Luis Felipe Calderón Zavala, hijo que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) tuvo con Margarita Zavala, realizó algunas publicaciones en redes sociales en las que habló sobre esta situación.

Con dos historias en su cuenta de Instagram, Calderón Zavala aseguró que no se quería meter en esta polémica, pero al ver que varios medios de comunicación y usuarios de redes sociales lo incluyeron, decidió hablar.

A pesar de que no se quiso meter en la polémica, emitió su opinión al respecto (Foto: Instagram/luisfe_calderon)

En la primera de ellas, compartió la captura de pantalla de una nota realizada por un medio de circulación nacional y aseguró que quienes comparten los ideales de al 4Trealizan los actos y lujos que le reprochan a los llamados Fifís.

“No me interesaba opinar sobre este tema, pero ya que me meten al pleito, ahí les va, es muy sencillo: viajar no está mal, lo que sí está mal es la HIPOCRESÍA de que con su boca dicen que son austeros y que solo tienen ‘$200 en la cartera’, y con sus actos se dan los mismos lujos que tanto reprochan de otros, a los que llaman ‘fifis’. Su biblioteca es de izquierda, pero su cartera es de derecha”, sentenció.

Inmediatamente después, publicó otra captura de pantalla del tuit realizado por un usuario identificado como Cadete, que compartió una fotografía de Luis Felipe Calderón en el mar, supuestamente en Grecia.

“A poco Baja California Sur ya se anexó a Grecia? Confirmen porque no me entero”, fue la respuesta del hijo de Calderón Hinojosa, a manera de burla para aclarar que esa imagen estaba malinterpretada para atacarlo.

Luis Felipe se burló de algunos tuits que lo criticaban (Foto: Instagram/luisfe_calderon)

Cabe resaltar que Calderón Zavala no ha estado exento de mostrar los lujos con los que sus padres lo proveen, pues su actividad en sus redes sociales demuestra la capacidad adquisitiva con la que cuenta y lo que logra con ella.

Dentro de sus fotos, ha compartido el apoyo a sus padres por México Libre, una extravagante pedida de novia bajo el mar y fotografías con personalidades como Pedro Sola, Alejandro Fernández, Barack Obama, “Chicharito” Hernández y Pelé.

Asimismo, ha mostrado el acceso que tuvo y tiene a sitios privilegiado. Por ejemplo, compartió una fotografía donde se encuentra festejando la consecución de la Copa Oro en los vestuarios de la selección mexicana de fútbol. También, arriba del camión del equipo Pachuca cuando resultó campeón en 2016, lo que también demuestra su amistad con la familia de Jesús Martínez, dueño del grupo Pachuca.

El hijo de Felipe Calderón, a través de redes sociales, muestra los lujos que le otorgan sus padres (Foto: Europa Press)

En algunas de sus publicaciones, se ha tomado el tiempo de defender a su padre de los ataques que varios usuarios de redes sociales realizan al asegurar que ha sido uno de los peores sexenios que ha vivido México debido a la violencia que causó su guerra contra el narcotráfico.

Además, también en algunos comentarios se ha mofado de las declaraciones hechas por López Obrador, quien ha dicho que se vive en una “república amorosa”, situación que contradice con argumentos sobre las muertes durante la gestión actual.

Posterior a sus publicaciones, ya no emitió ningún comentario extra acerca de la polémica de José Ramón López Beltrán, quien estuvo varios días en Aspen, festejando su cumpleaños 40 junto con su familia, y en donde fue captado comiendo helado, esquiando y paseando por el poblado de Colorado, donde se hospedó en el St. Regis Aspen Resort, un hotel de cinco estrellas.

