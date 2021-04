Qué relación tiene un nuevo directivo de Televisa con Carlos Salinas de Gortari y José Antonio Meade

Carlos Salinas de Gortari, José Antonio González Anaya y José Antonio Meade (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles 31 de marzo trascendió la noticia de que José Antonio González Anaya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tomará el cargo de director general ejecutivo del segmento de Cable de Grupo Televisa, puesto que ocupará a partir del 1 de mayo de este año.

Además de ser el máximo responsable de Pemex durante el sexenio de EPN, el egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) también fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 4 de diciembre del 2012 al 8 de febrero del 2016. Después, y hasta el 27 de noviembre del 2017 estuvo a cargo de la petrolera mexicana. Finalmente, de noviembre del 2017 al 30 de noviembre del 2018 fue el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El ex funcionario público fue señalado en repetidas ocasiones, por Andrés Manuel López Obrador, de pertenecer a la llamada “mafia del poder”, pues guarda relaciones muy cercanas con adversarios políticos del tabasqueño, mismos que han promovido el modelo económico neoliberal en la república.

El itamita es concuño de Carlos Salinas de Gortari. González Anaya está casado con Gabriela Gerard, hermana de Ana Paula Gerard, quien a su vez, es esposa del ex presidente del PRI que cumple 73 años el sábado 3 de abril. Aunado a esto, aseguró que José Antonio Meade, además de ser su tocayo, es su mejor amigo y una fuente de inspiración para la administración pública.

Durante una entrevista en 2017, el economista reconoció no sólo la parentela familiar con Salinas de Gortari, sino que declaró que tiene una amistad con él y que no la piensa negar.

“Es un gran amigo y yo no niego a mis amigos […] He venido trabajando y, con humildad, tengo trayectoria propia. Estudié dos carreras; soy ingeniero y soy economista. Estoy tranquilo en ese sentido y poco a poco he venido trabajando. Tengo buenos amigos con los que he trabajado toda mi carrera y él (Salinas de Gortari) es uno de ellos. Sí es mi concuño y no está metido en mi carrera para nada”, explicó en el programa En EF y Por Adela, ante la pregunta de si es cierto lo que decía AMLO respecto a la supuesta intromisión del ex presidente en la administración de Pemex.

Posteriormente, al referirse al ex titular de Hacienda que no detectó la llamada Estafa Maestra, González Anaya dijo que no sólo es un amigo, sino el mejor.

“Es un gran amigo mío. Es mi tocayo y es mi mejor amigo. Nos conocimos chambeando. Él ha inspirado a una generación completa de funcionarios, yo incluido. Además de ser un gran funcionario y una persona brillante, inspira a un montón de gente que ahí vamos”, aseguró en esa misma entrevista.

Otros cambios en Televisa

Entre otros cambios en Grupo Televisa también está el de Ricardo Pérez Teuffer, quien fungía como vicepresidente corporativo de ventas y marketing, ahora será el nuevo vicepresidente corporativo de Desarrollo de Negocios.

“Agradecemos a Ricardo por su liderazgo excepcional y su trabajo fundamental en la transformación de nuestro esfuerzo de ventas y marketing. Es un líder excepcional, un ejecutivo probado con más de 30 años en la compañía y un amigo, estamos seguros de que hará un gran trabajo en este puesto, desarrollando nuevos negocios para la compañía”, expresaron Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, directivos de la empresa de acuerdo con el comunicado.

La empresa agregó que Giovanni Rier, anteriormente vicepresidente de ventas, ahora será vicepresidente de Ventas y Comercialización, mientras que Juan Pablo Newman, vicepresidente de finanzas, fue nombrado para el puesto recién creado de vicepresidente corporativo de Operaciones y Rentabilidad.

“Esta área se enfocará en integrar y coordinar toda la cadena de valor, considerando un enfoque multiplataforma que optimice las ventas publicitarias para nuestros clientes y aumente la rentabilidad”, dijo la empresa.

