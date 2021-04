“Me quieren muerta”: Sanjuana Martínez aseguró que ha recibido amenazas por parte de Artículo 19

Sanjuana Martínez dejó las redacciones para integrarse al proyecto de la Cuarta Transformación, encabezada por AMLO (Foto: Twitter / @ComentarioUdeC)

El caso de Sanjuana Martínez y Artículo 19 sigue dando de qué hablar. La polémica directora de la agencia Notimex aseguró que la asociación civil, que lucha por la libertad de prensa, la tiene “amenazada” y la quiere “asesinar” buscando su “muerte moral”.

Así lo declaró este jueves durante una entrevista de más de una hora que concedió al portal RompeViento TV, medio afín al gobierno de la Cuarta Transformación.

Artículo 19 lleva un año atacándome, inventando, escribiéndole a todas las hélices a nivel internacional que tienen que ver con periodistas, con derechos humanos. Difamándome, porque me quieren muerta. Quieren asesinarme, pretenden mi muerte moral… Y eso no va a ser, aunque lo intenten

ARTICLE 19, es una organización fundada en Londres en 1987 y que ha trabajado para abrir libertades en regímenes autoritarios (Fofo: Facebook/Articulo19)

A pesar de ello, la ex periodista afirmó que le tiene un “gran cariño” a la organización, pues la defendió en 2016 en la demanda por daño moral presentada por Jesús Ortega, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, la hoy funcionaria señaló que salió avante de dicha situación gracias Iván Alonso Báez Díaz, ex oficial del Programa de Protección de Artículo 19, y no por Leopoldo Maldonado, actual director regional de la ONG.

Me defendió y me defendió muy bien en aquellos años por la demanda de Jesús Ortega. No por Leopoldo, Leopoldo me abandonó. Quien me defendió es Iván Alonso a quien le doy las gracias, porque al final Iván Alonso tuvo que salir de Artículo 19 por defender mi caso

Además, expuso que estos ataques hacia su persona también son ataques dirigidos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno “transformista”.

Ellos piensan que de esa manera se pueden apoderar del sindicato o de una agencia de noticias. De esa manera golpean a la 4T, de esa manera golpean al presidente Andrés Manuel López Obrador [...] Quieren empezar a desacreditar al actual gobierno, señalando que es un gobierno que no respeta a los periodistas, que es un gobierno que elimina periodistas, que es un gobierno que ataca periodistas ¡Mentira! Nunca habíamos tenido tanta libertad de expresión

El presidente López Obrador junto a Martínez en Palacio Nacional (Foto: Twitter/SanjuanaNotimex)

Cabe mencionar que este 31 de marzo, durante su conferencia matutina, López Obrador respaldó a Sanjuana Martínez y descalificó el trabajo de Artículo 19, con el argumento de que está financiado por empresas extranjeras y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La organización condenó dichos señalamientos la misma noche a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Los señalamientos contra Artículo 19 por parte del gobierno federal se gestaron luego de que exhibiera mediante capturas de chats de WhatsAPP las violaciones a la libertad de expresión y ataques contra periodistas encabezados por la directora de Notimex.

“Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex, la nueva agencia de noticias del gobierno, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenidos acerca de ciertas instituciones y funcionarios del gobierno”, señala una parte del último de Países sobre Prácticas de Derechos Humanos.

Volantes que representan como un payaso a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, fueron colocados sobre el logotipo de la agencia estatal de noticias mexicana durante una huelga afuera de su edificio en Ciudad de México (Foto: Reuters)

La información fue rescatada de investigaciones publicadas por Artículo 19 y los medios digitales Signa Lab y Aristegui Noticias.

Asimismo, trabajadores de Notimex iniciaron la huelga desde febrero de 2020, tras denunciar despidos injustificados y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, así como falta de voluntad de la dirección de la agencia para revisarlo.

La tarde de este jueves Martínez compartió en redes sociales un documento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que se señala que se dictó “Acuerdo de Archivo por falta de elementos” por la denuncia con motivo de presuntas faltas administrativas interpuesta en su contra.

(Captura de pantalla: Twitter)

El documento dice que “se le comunica que se dictó Acuerdo de Archivo por falta de elementos, toda vez que de las investigaciones practicadas por esta Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, no se desprenden elementos suficientes para presumir alguna falta administrativa atribuible a usted, susceptible de ser sancionada por la ley”.

De acuerdo con la directora de la Agencia de Noticias del Estado, la resolución reafirma su “inocencia ante las difamaciones y la campaña de acoso y linchamiento”.





SEGUIR LEYENDO: