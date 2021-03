“Yo sí ‘muy valiente’, pero él se quedó callado”: Anabel Hernández recordó a AMLO que la dejó sola ante los ataques de García Luna

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzara en contra Artículo 19 durante su conferencia matutina, la periodista mexicana, Anabel Hernández, defendió a la organización argumentando que fue esta, y no el ahora ejecutivo, quién la acompañó cuando el crimen organizado intentó asesinarla en 2013.

En mayo del 2020, recordó, López Obrador habló sobre la denuncia de Hernández acerca de los nexos de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, con el Cártel de Sinaloa.

En aquel entonces, el ejecutivo mexicano reconoció la valentía de Hernández para denunciar la corrupción del jefe policiaco. “El presidente dijo ahí en su mañanera ‘Anabel Hernández muy valiente, muy valiente porque se enfrentó a ese poder’”, comentó.

Yo le recuerdo al presidente de la República que en su momento no dijo nada. yo sí ‘muy valiente’, pero él se quedó callado, él no hizo ningún pronunciamiento sobre García Luna, no hizo ningún pronunciamiento de apoyo a mi persona