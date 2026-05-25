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Progol 2334: resultados ganadores del lunes 25 de mayo

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del último sorteo de Progol

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Consulta cuáles fueron los resultados del Progol de hoy. (Infobae)
Consulta cuáles fueron los resultados del Progol de hoy. (Infobae)

Este lunes pronósticos para la Asistencia Pública compartió los resultados del sorteo 2334 de Progol. La combinación ganadora se dio a conocer este lunes 25 de mayo de 2026, tras finalizar la última jornada futbolera.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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Resultados del Progol

Sorteo: 2334.

Fecha: lunes 25 de mayo de 2026.

Resultados: V E L V L L E V L V V E V V.

¿Cómo ganar Progol?

¿No sabes como jugar Progol? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)
¿No sabes como jugar Progol? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)

Progol es una quiniela de 14 juegos de futbol nacional e internacional en la que para ganar deberás de predecir los resultados de los encuentros: si gana local, hay empate o gana visita.

La bolsa garantizada inicial de Progol es de 5 millones de pesos y la meta es acertar los ganadores finales de cada uno de los partidos, siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

El volante de progol cuenta con una lista de los 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Además, podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio. Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por partido, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo juego. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en un mismo encuentro. Podrás jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo el cual depende del número de combinaciones que hagas en tu boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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