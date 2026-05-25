México

“Que regrese lo robado”, dice Sheinbaum sobre indagatorias a Alito Moreno por presuntos recursos ilícitos

La mandataria fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a que la entonces Fiscal anticorrupción nunca envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el dirigente del PRI

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Claudia Sheinbaum, con traje azul y cabello recogido, gesticula mientras habla en un podio junto a Alejandro Moreno, quien la mira serio con camisa blanca.
Claudia Sheinbaum y Alejandro "Alito" Moreno participan en un evento público, donde Sheinbaum se refirió a las indagatorias sobre los presuntos recursos ilícitos de Moreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra Alejandro Moreno Cárdenas y aseguró que, en casos de presunta corrupción, lo más importante es que “se devuelva al pueblo lo robado”.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a que la entonces fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, nunca envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a la investigación iniciada en julio de 2022.

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Sheinbaum afirmó que, aunque desconoce los motivos por los cuales la fiscalía no envió el expediente al Congreso para iniciar el proceso de desafuero, considera que en casos de presunta corrupción es preferible recuperar los bienes sustraídos que centrar la discusión únicamente en la detención de los implicados.

“No conozco por qué no se envió a la Cámara de Diputados. Les puedo decir mi posición en estos casos: mejor que regrese lo robado”.

Sheinbaum defiende salidas alternativas a prisión

La presidenta sostuvo que, cuando se comprueba un acto de corrupción, pueden existir mecanismos distintos a la cárcel para reparar el daño, como la devolución de bienes o recursos obtenidos ilícitamente.

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“Aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida”, afirmó.

Sheinbaum explicó que existen figuras legales como la extinción de dominio y otras “salidas alternativas” dentro de los procesos judiciales.

Además, recordó el funcionamiento del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo creado para incautar y subastar bienes obtenidos de manera ilícita y destinar esos recursos a programas sociales y municipios con mayores necesidades.

“La Fiscalía tiene que responder”: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre posibles responsabilidades de actores políticos o legislativos que habrían frenado el juicio de procedencia contra Moreno Cárdenas, Sheinbaum insistió en que corresponde únicamente a la FGR esclarecer el caso.

“Eso lo tiene que contestar la fiscalía. No es un asunto de la presidenta”, respondió.

La mandataria subrayó que la Presidencia no interviene en decisiones de la fiscalía ni del Poder Legislativo, debido a la autonomía de ambos poderes.

“Hay una fiscalía que hace su trabajo, hay un poder judicial que hace su trabajo y a mí me corresponde el mío”, señaló.

Sheinbaum pone como ejemplo el caso del cártel inmobiliario

Durante su respuesta, la presidenta mencionó el caso del llamado “cártel inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez, donde, dijo, durante la gestión de Ernestina Godoy Ramos se ofreció a algunos implicados devolver propiedades presuntamente obtenidas de manera irregular como parte de acuerdos judiciales.

Sin embargo, explicó que en varios casos no hubo una restitución suficiente, por lo que continuaron las acciones penales.

“Pienso yo, como presidenta y como ciudadana, que si se demuestra corrupción con pruebas, pues mejor que regrese los bienes que se robó”, reiteró.

Caso “Alito” Moreno sigue sin avanzar hacia desafuero

La carpeta de investigación contra Alejandro Moreno fue abierta por la FGR en julio de 2022, luego de diversos señalamientos relacionados con presunto enriquecimiento ilícito y propiedades de lujo en Campeche.

No obstante, hasta ahora el dirigente priista no ha enfrentado un juicio de procedencia o desafuero en la Cámara de Diputados, situación que ha generado cuestionamientos sobre posibles actos de impunidad dentro de las instituciones encargadas del caso.

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