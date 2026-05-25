Precio de las monedas de oro y plata este 25 de mayo

El valor del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el costo de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

PUBLICIDAD

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están los precios de las monedas de oro y plata para este lunes 25 de mayo.

Oro y plata

Varios bancos forman parte de los vendedores oficiales por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

PUBLICIDAD

Estas instituciones bancarias dan a conocer en sus páginas oficiales el precio de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 85.100 pesos y vende en 98.100 pesos, este lunes.

PUBLICIDAD

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.313 pesos y venden en 1.493 pesos, este 25 de mayo.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 84.855 pesos en compra y 106.955 pesos en venta; el Azteca de oro en 34.015 pesos la compra y 43.110 la venta; el Hidalgo de oro en 17.008 pesos en compra y 21.555 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1700.5 pesos la venta y 1100 pesos la compra, para hoy.

PUBLICIDAD

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 102.789 pesos y 1613 pesos, respectivamente, este lunes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

PUBLICIDAD

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

PUBLICIDAD

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, sobre todo cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

PUBLICIDAD

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se busca vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

PUBLICIDAD

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Visita nuestra página en Google News