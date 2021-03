INE declaró improcedente la medida cautelar contra “los dichos electorales” de AMLO en la mañanera REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró como improcedente las peticiones de implementar medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias de prensa diarias en Palacio Nacional.

De acuerdo con el comunicado, la queja fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del jefe del ejecutivo federal, por presuntamente violar el artículo 134 Constitucional.

Los miembros del partido de oposición argumentaron que AMLO hizo referencias al proceso electoral para la renovación de la Cámara de Diputados, mismas que, indicaron, “violentan el principio de neutralidad y constituyen injerencias en el Proceso Electoral Federal en curso”.

Lo anterior se habría dado en la conferencia matutina (también llamadas “mañaneras”) del 25 de marzo de 2021, informaron a través de una circular de prensa.

Por su parte, la Comisión determinó improcedente la cautelar en vía tutelar, “pues las frases y expresiones objeto de denuncia no hicieron referencia a algún o algunos actores políticos en lo particular, además de que se emitieron aún fuera del periodo de campaña, por lo que su posible influencia se desvanece o pierde fuerza”.

Este criterio, además, va en armonía con lo resuelto el pasado 22 de marzo, en una solicitud similar del mismo partido, en el acuerdo ACQyD-49/2021, indicaron los miembros del Consejo.

La decisión fue tomada por unanimidad de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Foto: Presidencia de México

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral continúa en el ojo del huracán, luego de que personalidades como Ricardo Salinas Pliego o Mario Delgado pidieran su desaparición.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena declaró en Tabasco que la autoridad electoral “se quedó atorada en el pasado, aplicando viejas prácticas del PRIAN”, por lo que se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo”.

“No podemos permitir un retroceso en el avance democrático; la democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a la institución electoral para frenar el movimiento”, declaró.

Además, aseguró que algunos consejeros electorales, en lugar de ser árbitros imparciales, están actuando como “gatilleros del PRIAN” y los invitó a enfrentar a Morena a través de las urnas, “no disfrazados de árbitro cargando la mano hacia un partido”.

Mario Delgado se lanzó contra el INE EFE/ Mario Guzmán /

Pero Andrés Manuel López Obrador no se ha quedado atrás con sus dichos en contra del INE, pues en fechas recientes sugirió que se ha convertido en el “supremo poder conservador”.

Lo anterior, luego de que una noche antes el Consejo General del Instituto canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de otros candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora si se aplican”, señaló.

A demás, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional recordó que él mismo fue víctima de esas maniobras, cuando fue desaforado para evitar que llegara como candidato presidencial en 2006.

“¿Entonces cómo voy a quedarme callado, nada más por que soy presidente? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro. Es juego sucio, es antidemocrático”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO: