Instituto Electoral de Guerrero retiró candidatura a Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio fue retirado como candidato de Morena a la contienda de Guerrero (Foto: Facebook / @Félix Salgado Macedonio)

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGro) retiró el registro como candidato de Morena a la gubernatura de la entidad a Félix Salgado Macedonio, senador con licencia señalado de haber agredido sexualmente a cinco mujeres.

Esta acción atendió a lo estipulado por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien retiró de la campaña a Salgado Macedonio por no presentar a tiempo su informe de gastos de precampaña, el cual era requerido por la Comisión de Fiscalización.

Carlos Alberto Villalpando Milián, representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el instituto electoral guerrerense tildó esta acción de incongruente, pues aseguró que su partido tiene un acuse que demuestra la presentación de la información requisitada a Salgado Macedonio, aunque sí admitió que éste fue extemporáneo.

Félix Salgado Macedonio dijo que apelará lo estipulado por el INE rumbo a la gubernatura (Foto: Facebook / Félix Salgado Macedonio)

“La sanción solo se encuadra en caso de que no se presente el referido informe, circunstancia que en el caso no acontece, toda vez que obra en nuestro poder el acuse del recibo del informe referido, sin que el Instituto Electoral se pronuncie o se pronunció al respecto de dicha presentación. Al darse sin prejuzgar si fue dentro o fuera del plazo, puesto que la ley solo exige que este se entregue como sucedió en este caso”, expresó.

Cabe recordar que inicialmente, el ahora ex candidato había planteado otra argumentación y dijo que no se habían presentado dichos informes porque no existió un período de precampaña establecido.

Por su cuenta, Salgado Macedonio ya había informado que presentará una impugnación a lo promovido por el INE, misma que presentará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

INE retira registro a casi 60 de candidatos de Morena (Video: Twitter / @Sergeluna_S)

“Estamos trabajando con el equipo de abogados la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a la decisión arbitraria y desmesurada del INE al suspender nuestra candidatura al gobierno del Estado de Guerrero. El INE dejó de lado su papel de árbitro para convertirse en jugador y meter zancadilla”, refirió el senador con licencia en sus redes sociales.

A nivel federal, Sergio Gutiérrez, diputado representante de Morena ante el instituto electoral, condenó el retiro de la candidatura a más de medio centenar de militantes de su partido de cara a la contienda electoral de este año.

A través de un video difundido en redes sociales este jueves 25 de marzo, Gutiérrez Luna aseguró que particularmente Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejero y consejero presidente, respectivamente, de este órgano autónomo le están haciendo el “trabajo sucio al PRIAN”.

“Estamos en el Instituto Nacional Electoral, hace rato un grupo de consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, le retiraron el registro a casi 60 candidatos de Morena, entre locales y federales”, inició su crítica contra el apéndice descentralizado.

Fernández Noroña arremetió contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (Fotoarte: Steve Allen)

Ante la adversidad presentada, el maestrante Gutiérrez Luna aseguró que acudirá al tribunal electoral, donde estimó que ratificarán la candidatura de los militantes del partido que llevó a López Obrador a la presidencia en 2018.

este discurso coincide con lo señalado por el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien solicitó la destitución de Murayama y Córdova, pues la intervención al cálculo de asignación para plurinominales podría afectar la representatividad directa de los sufragios ejercidos el próximo 6 de junio.

“El Instituto Nacional Electoral y particularmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no son árbitros vendidos, son opositores feroces a nuestro gobierno. Y ellos tienen derecho a ser oposición, pero que lo hagan fuera del Instituto Nacional Electoral […] Tenemos que correr a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama”, expresó el pasado miércoles 24 de marzo en el pleno de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

