Revelan cartel para el Festival Arre en CDMX: Banda MS, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y más

La cuarta edición del Festival Arre prepara su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez los días cinco y seis de septiembre de 2026, consolidándose como uno de los encuentros clave para la música regional mexicana.
Entre los grandes nombres ya confirmados figuran Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana.
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Este año, la organización apuesta por un cartel que fusiona generaciones. Al escenario se suman intérpretes consagrados como El Mimoso, Gabito Ballesteros, Grupo Caña Real, La Sonora Dinamita, Los Dos Carnales, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Kumbia Pedregal. La selección busca reunir tanto a los referentes históricos como a los exponentes actuales del género.
El festival también abrirá espacio para la llamada nueva escuela, con artistas como Nueva H, Marisol Martínez, Coyo Lobos, Juanchito, Juanpa Salazar y Joaquín Coronel. Este abanico de propuestas refleja la diversidad y proyección del regional mexicano, incorporando voces emergentes junto a figuras consolidadas.
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Para quienes planean asistir, la preventa exclusiva está programada para los días trece y catorce de mayo, dirigida a clientes de HSBC y gestionada por Ticketmaster. Este mecanismo permitirá facilitar el acceso a entradas antes de que se habilite la venta general.
La edición anterior tuvo lugar en Monterrey, por lo que el regreso a la capital mexicana marca un punto de reencuentro con el público del centro del país. La organización del evento ha enfatizado que la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez pretende superar las expectativas del año pasado al reunir a una mayor variedad de intérpretes y estilos.
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La edición 2026 del Festival Arre representa una oportunidad para los seguidores del regional mexicano de vivir presentaciones en directo de figuras tanto legendarias como emergentes. El evento promete dos jornadas de música y tradición, con un cartel que abarca desde sonidos clásicos hasta las tendencias más recientes.
- Alejandro Fernández
- Banda MS
- Los Tucanes de Tijuana
- Calle 24
- Clave Especial
- Edgardo Nuñez
- El Mimoso
- Eslabón Armado
- Gabito Ballesteros
- Grupo Cañaveral
- Herencia de Patrones
- La Sonora Dinamita
- Los 2 de la S
- Los Dos Carnales
- Los KDT’s de Homero Guerrero Jr
- Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
- Mi Banda el Mexicano de Germán Román
- Rey Quinto
- Víctor Mendívil
- Cumbia Pedregal
- Damaris Bojor
- Delilah
- Destino
- Eddy
- El Junte Sabanero
- Franco Rey
- Joaquín Coronel
- Jorge Tapia
- Juanpa Salazar
- Juanchitto
- Kakalo
- La Coreañera
- Marcos Villalobos
- Mar Solís
- Mosmo
- Nueva H
- Pasabordo
- Plan de Escape
- Regulo Caro
- RIA
- Santiago Martell
- Yng Naz
Arre: el festival de la música mexicana
El evento, reconocido como el festival de música regional mexicana más grande del mundo, sigue el modelo de otras producciones itinerantes como Corona Capital y Tecate Pa’l Norte; su más reciente edición en el Parque Fundidora de Monterrey reunió a más de 100.000 asistentes diarios, cifra que anticipa altas expectativas de convocatoria para el regreso en la capital del país, de acuerdo con lo difundido por los organizadores en sus canales oficiales.
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Desde su debut en 2023, Arre ha presentado a figuras como Peso Pluma, Edén Muñoz, Luis R. Conriquez y Yahritza y su Esencia, así como a agrupaciones de generaciones distintas, incluyendo a Los Tigres del Norte, Gerardo Ortiz y Junior H para su segunda edición. Durante la edición de 2025, el festival consolidó su relevancia convocando a agrupaciones como Grupo Firme, Fuerza Regida, Eslabón Armado, Marca Registrada y Alicia Villarreal.
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