Revelan cartel para el Festival Arre en CDMX: Banda MS, Alejandro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y más

El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)

La cuarta edición del Festival Arre prepara su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez los días cinco y seis de septiembre de 2026, consolidándose como uno de los encuentros clave para la música regional mexicana.

Entre los grandes nombres ya confirmados figuran Alejandro Fernández, Banda MS y Los Tucanes de Tijuana.

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Este año, la organización apuesta por un cartel que fusiona generaciones. Al escenario se suman intérpretes consagrados como El Mimoso, Gabito Ballesteros, Grupo Caña Real, La Sonora Dinamita, Los Dos Carnales, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Kumbia Pedregal. La selección busca reunir tanto a los referentes históricos como a los exponentes actuales del género.

El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)

El festival también abrirá espacio para la llamada nueva escuela, con artistas como Nueva H, Marisol Martínez, Coyo Lobos, Juanchito, Juanpa Salazar y Joaquín Coronel. Este abanico de propuestas refleja la diversidad y proyección del regional mexicano, incorporando voces emergentes junto a figuras consolidadas.

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Para quienes planean asistir, la preventa exclusiva está programada para los días trece y catorce de mayo, dirigida a clientes de HSBC y gestionada por Ticketmaster. Este mecanismo permitirá facilitar el acceso a entradas antes de que se habilite la venta general.

El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)

La edición anterior tuvo lugar en Monterrey, por lo que el regreso a la capital mexicana marca un punto de reencuentro con el público del centro del país. La organización del evento ha enfatizado que la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez pretende superar las expectativas del año pasado al reunir a una mayor variedad de intérpretes y estilos.

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El Festival Arre reveló el cartel oficial (Fotos: Miriam Estrella)

La edición 2026 del Festival Arre representa una oportunidad para los seguidores del regional mexicano de vivir presentaciones en directo de figuras tanto legendarias como emergentes. El evento promete dos jornadas de música y tradición, con un cartel que abarca desde sonidos clásicos hasta las tendencias más recientes.

Este es el cartel para el Festival Arre (ocesa)

Alejandro Fernández

Banda MS

Los Tucanes de Tijuana

Calle 24

Clave Especial

Edgardo Nuñez

El Mimoso

Eslabón Armado

Gabito Ballesteros

Grupo Cañaveral

Herencia de Patrones

La Sonora Dinamita

Los 2 de la S

Los Dos Carnales

Los KDT’s de Homero Guerrero Jr

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Mi Banda el Mexicano de Germán Román

Rey Quinto

Víctor Mendívil

Cumbia Pedregal

Damaris Bojor

Delilah

Destino

Eddy

El Junte Sabanero

Franco Rey

Joaquín Coronel

Jorge Tapia

Juanpa Salazar

Juanchitto

Kakalo

La Coreañera

Marcos Villalobos

Mar Solís

Mosmo

Nueva H

Pasabordo

Plan de Escape

Regulo Caro

RIA

Santiago Martell

Yng Naz

Arre: el festival de la música mexicana

Miles de asistentes disfrutan del vibrante ambiente del Festival Arre en la Ciudad de México, con escenarios iluminados y una energía musical contagiosa. (Festival Arre: Instagram)

El evento, reconocido como el festival de música regional mexicana más grande del mundo, sigue el modelo de otras producciones itinerantes como Corona Capital y Tecate Pa’l Norte; su más reciente edición en el Parque Fundidora de Monterrey reunió a más de 100.000 asistentes diarios, cifra que anticipa altas expectativas de convocatoria para el regreso en la capital del país, de acuerdo con lo difundido por los organizadores en sus canales oficiales.

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Desde su debut en 2023, Arre ha presentado a figuras como Peso Pluma, Edén Muñoz, Luis R. Conriquez y Yahritza y su Esencia, así como a agrupaciones de generaciones distintas, incluyendo a Los Tigres del Norte, Gerardo Ortiz y Junior H para su segunda edición. Durante la edición de 2025, el festival consolidó su relevancia convocando a agrupaciones como Grupo Firme, Fuerza Regida, Eslabón Armado, Marca Registrada y Alicia Villarreal.