“El sujeto más despreciado por los mexicanos”: Lilly Téllez explota contra López-Gatell

Luego de que el jueves se diera a conocer que México había rebasado los 200 mil muertos debido a la pandemia de COVID-19 que azota al país, y al mundo entero, la senadora perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) y exmorenista, Lilly Téllez, arremetió contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que la panista dijo que López-Gatell era “el sujeto más despreciable y despreciado por los mexicanos”.

También se lanzó contra la 4T, pues mencionó que pasará a la historia por poner a México en primer lugar, a nivel mundial, de tasa de letalidad por la pandemia de COVID-19

“El sujeto más despreciable y despreciado por los mexicanos es @HLGatell. La 4T pasa a la historia por poner a México en el PRIMER LUGAR MUNDIAL de tasa de letalidad COVID”, tuiteó Téllez.

El tuit de la panista causó diversas reacciones por parte de los internautas, tanto a favor, como en contra.

Uno de los usuarios le llevó la contraria a la senadora, pues le respondió que estaba mal que siempre estaba atacando, en vez de proponer soluciones, y dijo que nadie obligó a los pobladores a asistir a las playas y hacer reuniones masivas.

“No señora! Las cosas no son como usted dice! Esta mal que siempre esté atacando y no de soluciones, ya basta de esta lucha de poderes. Por otra parte, nadie obligó a los mexicanos a salir a las playas y reunirse en masas, no somos niños pequeños!”, (sic), fue la respuesta del usuario @danikero.

Por su parte, el usuario @miguelitromagg también estuvo en contra de las declaraciones de Téllez, pues también ejemplificó diciendo que nunca había escuchado al subsecretario pidiendo a las personas asistir a las playas, balnearios o tianguis.

“Difiero de usted nunca e escuchado a Gatell que diga a la gente vallan a playas balnearios tianguis centros comerciales cines. Lo que si dijo es es salgan por lo estrictamente necesario lavate las manos estoy en contra de tanta tontería de AMLO en 3 semanas el también tendrá culpa”, (sic), expuso el usuario.

Lilly Téllez ha arremetido contra López Gatell en diversas ocasiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, el usuario @forrestrunteam calificó como vergonzoso que López-Gatell ocupara el cargo de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y dijo que debe terminar en la cárcel por las muertes derivadas del COVID-19.

“Es un VERGÜENZA para nuestro gremio, es lamentable que alguien como este personaje sea subsecretario de salud, es un INEPTO, debe terminar en la cárcel por todas las muertes causadas por su pésima estrategia para controlar la pandemia, sin duda es lo peor de este gobierno” (sic), expuso el internauta.

Esta no es la primera vez que Lilly Téllez arremete contra López Gatell ni contra López Gatell, pues apenas el jueves pasado atacó al funcionario, también por medio de su cuenta de Twitter, por no otorgar el medicamento Remdesivir al sector salud privado.

La senadora compartió la publicación del doctor Francisco Moreno Sánchez, quien, de acuerdo con la descripción en su perfil, es médico internista e infectólogo en el Centro Médico ABC, en la que denunció a las autoridades mexicanas de salud por “discriminar” al sector privado con Remdesivir, tratamiento autorizado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para su uso de emergencia contra COVID19 el pasado 12 de marzo.

Lilly Téllez llamó a Gatell como el sujeto más despreciado por los mexicanos. (Foto: Cuartoscuro)

“Resulta paradójico el recibir pacientes del sector salud tratándose con remdesivir en INNCMSZ para #COVID19 y no poder continuar el tratamiento en instituciones privadas. Ya basta la discriminación al sector privado por @COFEPRIS”, refirió en su mensaje el usuario.

“Vil y mezquino López Gatell, su complejo de inferioridad cobra vidas”, fue la respuesta de la senadora panista.

