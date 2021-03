“El poder radica en infligir dolor”: la cruda comparación de Enrique Krauze entre López Gatell y la novela de George Orwell

(Foto: EFE)

Este jueves 25 de marzo el sector salud de México, encabezado por Hugo López Gatell, informó que el país llegó a las 200 mil 211 defunciones por COVID-19, esto desde el inicio de la pandemia en 2020.

Durante la conferencia vespertina, realizada al interior de Palacio Nacional, el epidemiólogo de la UNAM señaló la predilección de algunos medios de comunicación por anunciar con mayor énfasis los números redondos cada cierto tiempo.

“El Universal, que no viene a las conferencias, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron; cuando llegamos a 50,000, lo pusieron; cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. No sería de extrañar que (también) con 200,000”, señaló el funcionario público.

Y es que la opinión pública le recordó a López Gatell sus escenarios que construyó hace un año. Por ejemplo, el pasado 4 de junio de 2020, a través de una conferencia, el funcionario dijo que la estimación de fallecimientos por COVID-19 realizada por el gobierno mexicano era de 30 a 35 mil personas; sin embargo, en un “panorama catastrófico” se preveía llegar a los 60 mil muertos.

En la actualidad, vemos que esa cifra ya fue rebasada y México cuenta con más de 200 mil fallecimientos por coronavirus. Ante esta noticia, algunos usuarios de redes sociales calificaron el desempeño de Gatell al frente de la pandemia como “ineficaz” y “negligente”.

Pero uno de los comentarios que llamó la atención fue el que hizo Enrique Krauze, uno de los intelectuales mexicanos que ha encabezado la oposición contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El historiador haciendo uso de su bagaje cultural y literario comparó a Hugo López Gatell con uno de los personajes de “1984″, novela política de ficción distópica escrita por George Orwell.

“‘El poder radica en infligir dolor’, dice el torturador en 1984, la novela de Orwell. Hoy lo ha confirmado Hugo López-Gatell”, escribió Krauze en su cuenta personal de Twitter.

Cabe señalar que la novela de Orwell tiene diversos paralelismos con la sociedad actual y el mundo de “1984″, pues este texto hizo que se construyera el termino “sociedad orwelliana”, es decir, una sociedad donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política.

La cita que publicó Krauze se encuentra entre las páginas 275 y 278, donde los personajes de la novela hablan acerca del poder y cómo el “Partido Único” lo utiliza para prevalecer.

A continuación el extracto de la novela de George Orwell.

-“¿Por qué nos aferramos al poder?, ¿Cuál es nuestro motivo?, ¿Por qué deseamos el poder?”…”Se trata de esto: El Partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás, solo nos interesa el poder. Ni la riqueza, ni el lujo, ni la felicidad; solo el poder, el poder puro”…”El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo”…”El poder es poder sobre los seres humanos, sobre el cuerpo, pero especialmente sobre el espíritu…controlamos la materia porque controlamos la mente”; “No basta con la obediencia si no sufre, el poder radica en infligir dolor y humillación”.

En general, la novela de George Orwell, invita a que los lectores reflexionen sobre cómo las construcciones realizadas por un sistema político pueden condicionar la vida personal de sus miembros.

“Es que Hugo López-Gatell, el que habló de un escenario catastrófico de 60 mil fuiste tú. Las cifras oficiales son más de tres veces eso y sabemos que la realidad son tres veces la oficial. Un fracaso criminal el tuyo”, escribió una usuario en Twitter refiriéndose a la labor del subsecretario de salud.

