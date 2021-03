No pertenezco al Cartel de Sinaloa: Francisco Cabeza de Vaca justificó acusaciones en su contra (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó a través de un comunicado que no forma parte ni está vinculado de alguna forma con el Cartel de Sinaloa.

El político mexicano publicó en sus redes sociales un comunicado en el que asegura que las acusaciones que lo vinculan con un crédito en una empresa presuntamente financiada por dicho grupo del crimen organizado, son completamente erróneas.

Al respecto, aseguró que como cualquier otro ciudadano, acudió a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), con el objetivo de recibir un préstamo para la adquisición de una propiedad.

Sin embargo, no era parte de sus tareas el investigar la licitud o el origen de los recursos, pues ello le corresponde a las autoridades financieras, por lo que la transacción fue completamente legal y el crédito fue totalmente cubierto.

“Se afirma que con motivo de la adquisición de un departamento, recibí un préstamo de una Sofom que esta financiada con recursos del Cartel de Sinaloa, infiriéndose con ello la posibilidad de que tengo relación con ese cartel. En lo referente a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar financiamiento una institución que presta servicios al público y no me correspondía verificar la licitud a origen de los recursos materia del préstamo, esa era una obligación de las autoridades. Esa operación fue absolutamente licita y el crédito fue cubierto, como se reconoce en las propias diapositivas que se presentaron en esa audiencia”, aseguró el mandatario estatal.

Aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, lastimó sus derechos humanos en comparecencia frente a la Cámara de Diputados

Por otra parte, aseguró que dentro de las denuncias de la UIF, en ningún momento se hace referencia a que dicha Sofom fue financiada por el Cartel de Sinaloa, “y por ello, no es materia de la solicitud de la Fiscalía”; además, informó que el expediente tampoco reporta la existencia de las supuestas cuatro empresas que aportan recursos a la Sofom.

“En la diapositiva presentada, relativa a ese préstamo, se señala que cuatro empresas aportan recursos a unas diversas que a su vez financian a la Sofom que me otorgo el préstamo, la existencia de esas cuatro empresas contenidas en la diapositiva, no aparece en las denuncias de la UIF ni mencionadas en el expediente”, aseguró.

Por otra parte, reveló que del propio informe de la UIF se desprende que los depósitos identificados con fecha exacta, llevados por esas empresas, son posteriores a la fecha en que recibió el préstamo, lo que las desvincula del mismo.

Por otra parte, dio a conocer que días antes de habérsele concedido el préstamo, la Sofom recibió varias cantidades de dinero, incluido el depósito de una entidad estatal diferente a la de Tamaulipas.

Sin embargo, en el informe de la UIF, dijo, se redactó que la Sofom recibió únicamente dos depósitos con el monto exacto que le sería prestado a Cabeza de Vaca, por lo que no coinciden ambas aseveraciones.

“No hay relación entre estos depósitos y el préstamo, las cantidades no coinciden. Resulta inadmisible y violatorio de mis derechos que se infiera públicamente la posibilidad de que me encuentro vinculado a algún Cartel, sin aportar información alguna que justifique esa inferencia”, señaló.

Aseguró que Santiago Nieto, titular de la UIF, lastimó sus derechos humanos en comparecencia frente a la Cámara de Diputados (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

En este contexto, Cabeza de Vaca informó que la Unidad de Inteligencia Financiera lesionó sus derechos humanos a la privacidad y a la presunción de inocencia, además de haberse “desatendido diversas leyes que protegen la intimidad de mis datos personales y la secrecía de la investigación”.

Lo anterior, luego de que Santiago Nieto, titular de la UIF, compareciera ante la Cámara de Diputados, en su carácter de testigo, para rendir declaración respecto de la solicitud de Declaración de Procedencia que llevoóa cabo la Fiscalía General de la República en contra del actual gobernador.

“Durante el transcurso de la audiencia, el Titular de la UIF abordo diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por tanto, no eran materia de su testimonio, proporcionando información respecto de la cual, incluso no hay referencia en sus denuncias. Aclaro que, en esa fecha, no había tenido acceso al expediente que se encuentra en la Fiscalía y por tanto no me fue posible saber si mucha de la información que se proporcionó en la audiencia había sido aportada al mismo con posterioridad a la solicitud presentada a la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2021″, indicó el político.

(Foto: Twitter/fgcabezadevaca)

Por otra parte, informó que con respecto a los delitos que le señala la Fiscalía en su solicitud de procedencia, sus “abogados se encuentran recabando las pruebas que aportare a la Sección Instructora y oportunamente responderé cada una de las acusaciones que se me hacen, probando mi absoluta inocencia”.

