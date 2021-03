“Demasiado antiAMLO, antiMorena, anti4T”: Ricardo Monreal criticó desde el Senado al INE

Monreal fue muy crítico de las actuaciones del INE, el instituto independiente que organiza las elecciones en el país (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido de la mayoría, criticó con fiereza este jueves al INE (Instituto Nacional Electoral), por “extralimitarse” en sus funciones y asegurar que concentra una dosis de “antiAMLO”, en referencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que el INE, en las últimas ocasiones, en las últimas etapas, ha estado extralimitándose en sus facultades y funciones. No ha observado el principio de legalidad y ha desbordado con sus pronunciamientos, el Estado de Derecho”, señaló Monreal en conferencia de prensa este jueves.

Creo que el INE debería ser cuidadoso y debería ser también un juez imparcial. Siento que carga con una dosis demasiado antiAMLO, antiMorena, anti4T

Monreal explicó que el INE solo puede seguir normas y no crearlas, pues esa es facultad del Poder Legislativo (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el también presidente de la Jucopo (Junta de Coordinación Política) del Senado, que reúne a todos los líderes de los partidos que conforman la Cámara Alta, “es evidente” que el INE “está actuando con sesgo”. “Eso me parece una mala decisión para un órgano constitucional autónomo”, completó.

“Nosotros en el Grupo Parlamentario de Morena estamos revisando cómo poder influir para que se respete el principio de legalidad y que ningún órgano autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades y sus funciones, y vulnere el Estado de Derecho, generando un ambiente antiMorena y anti4T”, dijo, en referencia a la “Cuarta Transformación”, como se le denomina al gobierno de López Obrador.

Las declaraciones de Monreal se suman a las duras críticas que Morena ha realizado desde la tribuna de López Obrador; el partido, con su dirigente nacional, Mario Delgado; y el liderazgo de la organización en la Cámara de Diputados, donde incluso el coordinador Ignacio Mier han señalado que el INE “intenta manipular la voluntad popular”.

Y es que el INE aprobó la semana pasada establecer una serie de reglas para evitar que cualquier partido político tenga una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, derivado de las elecciones del próximo 6 de junio, donde se renovarán los 500 escaños en San Lázaro.

“Si no le quitamos la Cámara, nos quita el país”: AMLO sobre el INE (Video: Gobierno de México)

En el reglamento emitido y aprobado por el Consejo General del INE se incluye la limitación a las diputaciones de representación proporcional, conocidos como “plurinominales”, para que dicha asignación no cambie de partidos una vez que fueron asignados al que les corresponde.

Morena, el principal beneficiado en las elecciones de 2018 de este mecanismo, y principal favorito a ganar en los comicios intermedios de este año a nivel nacional, con una proyección de arrasar en la Cámara de Diputados, acusó al INE de meterse en materia exclusiva del Poder Legislativo e impedir así que Morena vuelva a construir una abrumadora mayoría en el Palacio Legislativo.

Además, esta semana, el INE aprobó que las candidaturas de Félix Salgado Macedonio (acusado de violación) y Raúl Morón, ambos candidatos a gobernadores, uno por Guerrero y otro por Michoacán, respectivamente, perdieran sus candidaturas por no presentar los gastos de precampañas a la sección fiscalizadora.

Estas decisiones desembocaron en la crítica de López Obrador, quien más temprano este jueves aseguró que había un” complot” del INE contra su gobierno y su partido, Morena. “Siempre cuando suceden estas cosas hay que preguntar ¿y de parte de quién?, ¿y por qué ahora? Política es tiempo. No estoy tomando una postura, la autoridad electoral, un tribunal va a resolver sobre este asunto, pero sí hay toda una campaña”, dijo.

Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, es uno de los principales blancos de Morena (Foto: Mario Guzmán/ EFE)

Monreal, por su parte, dijo que estas posturas del INE “los coloca en una debilidad institucional, de ser jueces parciales y de estar actuando en contra de un movimiento”. “Porque el extralimitarse, el estar legislando sin que se les autorice, rebasa sus facultades y eso polariza el ambiente y genera una reacción encontrada”, añadió.

“Ellos no tienen nada que realizar en materia legislativa, no están facultados para crear normas, simplemente deben de aplicarlas. Y por esa razón creo que los partidos tienen la razón en impugnar sus acuerdos y el Tribunal Electoral será quien resuelva en última instancia sobre esta grave intromisión del INE a otras facultades. Grave intromisión a facultades de otro poder, en este caso del Poder Legislativo”, concluyó.

Por último, Monreal no cerró las puertas a un posible juicio político contra Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, como han sugerido diputados de la coalición oficialista. “No lo sé. No quiero adelantar vísperas, pero quien viola la ley en un órgano autónomo, puede ser sometido a cualquier cosa, a cualquier responsabilidad; pero no estamos hablando de eso”, manifestó.

“Estamos haciendo un llamado para la conducción del órgano superior de organización de elecciones a que actúe de manera legal y no con sesgos o con actitudes contrarias a Morena y a la 4T. Y no, no estamos pensando en ninguna reforma legal respecto del INE. Y no estamos atacando a nadie, es simplemente observando que se está violando el principio de la división de poderes.

