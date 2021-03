Ahorcan CDMX para exigir la liberación de Diana “N”, lideresa de comerciantes acusada de extorsión

Foto: @vialhermes / Twitter.

Alrededor de 2,000 comerciantes y activistas de la comunidad LGBTQ+ se dieron cita la mañana de este 25 de marzo en el Ángel de la Independencia con el objetivo de protestar en apoyo a Diana “N”, lideresa de comerciantes no asalariados en la Ciudad de México, quién fue detenida el pasado 17 de marzo por los delitos de extorsión agravada y robo agravado de pandilla.

La manifestación pretende hacer tres paradas en su recorrido para exigir la liberación inmediata de la lideresa. La primera será en el Senado de la República, la segunda será en la Secretaría de Gobernación y la tercera será frente a los jueces de tutela, refirió Silvia Sánchez Barrios.

La hermana de la ahora detenida dijo a Telediario que para ella justicia sería que el juicio de Diana “N” “se llevara a cabo con honestidad, sin que se violen sus derechos humanos y sus derechos judiciales”.

Agregó que espera que su hermana salga pronto de prisión, pues “sí hay línea política” en su proceso judicial. “Yo sí quiero que mi hermana salga y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que Diana salga”.

Presentó, además, unos documentos que asegura fueron emitidos por una organización que cobra cuotas a los comerciales, pero no se trata de un cobro por derecho de piso como enuncia la acusación en contra de su hermana.

Diana Sánchez Barrios (Foto: Cuartoscuro)

Fue el pasado 17 de marzo que la Fiscalía General de la República dio a conocer la detención de Diana Sánchez Barrios, quién también es candidata a diputada local por la coalición Va por México.

La acusación de la FGJ CDMX expone que Sánchez Barrios en conjunto con otras personas, exigían un cobro de piso a cambio de no afectar sus negocios ni integridad física. En noviembre de 2020, una de las víctimas, cuyo local se encuentra en el centro de la ciudad, realizó una denuncia en contra de la mujer. Entonces, la fiscalía inició una investigación. Una vez constatadas las pruebas, giró una orden de aprehensión.

Además, las evidencias obtenidas por la FGR señalaban que en diciembre del 2020, Sánchez Barrios habría recibido cantidades millonarias de personas que presuntamente eran extorsionadas.

En su cuenta oficial de Facebook, la candidata transmitió su arresto y señaló que era víctima de una persecución política por parte de la actual administración: “Esta es una persecución política, soy inocente, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo, yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”.

Diana Sánchez Barrios fue detenida el pasado 17 de marzo (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México estaba tomando acciones en su contra porque tenía la intención de no dejarla participar en el proceso electoral. “No me quiere dejar participar y siempre quieren callar todo lo que se opone a ellos”, escribió. Agregó que tomaría acciones contra el gobierno actual luego de demostrar su inocencia ante las acusaciones.

De hecho, durante la transmisión, pidió a todos sus seguidores y personas que comulgaban con los ideales del PRI, partido en el que actualmente milita, que marcharan para exigir su liberación.

Diana Sánchez Barrios es una de las líderes más reconocidas en la capital, pues en 2014 impulsó las actas de nacimiento transgénero. Anteriormente, fue consejera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero ahora buscaba una diputación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

SEGUIR LEYENDO: