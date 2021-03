“Es una persecución política”: Diana “N”, candidata a diputación en CDMX, transmitió su arresto por Facebook

La candidata de la coalición PRI-PAN-PRD señaló al gobierno de la CDMX de no quererla en los comicios del próximo mes de junio (Video: Facebook/@DianaSanchezBar

Diana “N”, reconocida candidata a diputada del distrito 9 de la Ciudad de México, y abanderada por la coalición PAN-PRI-PRD fue detenida por agentes de la Policía de Investigación.

De acuerdo con el comunicado, a la candidata de “Va por México” se le detuvo por su probable participación en los delitos de Extorsión Agravada y Robo Agravado en Pandilla.

El arresto fue transmitido por Diana “N” a través de las redes sociales desde su propio teléfono celular, misma donde se puede ver que la Policía de Investigación acudió en grupo para cumplimentar la orden.

Justo al momento de la detención, una de las agentes que asistió con el convoy, le leyó sus derechos, pero al finalizar, la detenida fue muy clara al asegurar que se trata de “una persecución política”, además de definirse a sí misma como inocente.

“Esta es una persecución política, soy inocente, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo, yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder. Este es un acto del Gobierno de la Ciudad, que no me quiere dejar participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos, voy a demostrar mi inocencia y voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional”, dijo la también activista y líder de ambulantes de la Zona Rosa.

Por último, la detenida convocó a todos sus seguidores y simpatizantes, así como los que comulguen con los ideales del PRI, a que se sumen a una marcha; sin embargo, no estableció una fecha, un horario ni un lugar.

Más tarde, cerca de las 2:00 de la mañana del 18 de marzo, la vocería de la candidata difundió un comunicado en las redes, donde aseguran que Diana “N” continuará con el proceso debido en estricto apego a derecho.

Además esperan que pronto se esclarezcan los hechos y les permitan presentar las pruebas en las que se demuestre que todas las acusaciones en su contra se basan en supuestas falsedades e inconsistencias.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Diana “N”.

De acuerdo con el comunicado, el mandato judicial fue ejecutado en la colonia Tabacalera, por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y personal de la Fiscalía de Asuntos Relevantes, cuyo representante social solicitó y obtuvo la referida orden de aprehensión.

A la sospechosa se le detuvo por su probable participación en los delitos de Extorsión Agravada y Robo Agravado en Pandilla, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.

Antecedentes del caso, señalaron las autoridades, dictan que el Ministerio Público de la FGJCDMX dio seguimiento a una denuncia, por la probable comisión de los ilícitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla contra dicha persona.

También informaron que tras la lectura de sus derechos constitucionales, la mujer fue llevada para su certificación médica y posteriormente ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con la finalidad de ser puesta a disposición del juez de control que la requirió.

Sin embargo, a Diana “N” se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

