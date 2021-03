El arresto de Diana Sáchez Barrios: comerciantes toman las calles para exigir la liberación de su líder y amenazan con estrangular la CDMX

Diana Sánchez Barrios fue detenida ayer por presuntos delitos de extorsión y robo

Un centenar de personas —todas ellas comerciantes ambulantes— se manifestaron en la Ciudad de México para exigir la liberación de su líder, Dina Sánchez Barrios, quien fue detenida ayer por presuntos delitos de extorsión y robo.

Los inconformes se dieron cita las primeras horas de hoy frente a las oficinas del Poder Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. “Todos somos Diana” “Diana es inocente”, aclamaban.

La queja principal es que el proceso contra Sánchez Barrios sea apegado al derecho y se le permita comprobar su inocencia. Los protestantes amenazaron con más movilizaciones hasta que se garantice un juicio justo para la mujer.

Protestas en la CDMX por la liberación de Sánchez Barrios

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este miércoles sobre la captura de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes del Centro Histórico y candidata a diputada local por la coalición Va por México. Según el órgano, está relacionada con cinco carpetas de investigación por cobro de piso a comerciantes ambulantes, y trabajadores.

La acusación de la FGJ CDMX expone que Sánchez Barrios en conjunto con otras personas, exigían un cobro de piso a cambio de no afectar sus negocios ni integridad física. En noviembre de 2020, una de las víctimas, cuyo local se encuentra en el centro de la ciudad, realizó una denuncia en contra de la mujer. Entonces, la fiscalía inició una investigación. Una vez constatadas las pruebas, giró una orden de aprehensión.

Las evidencias exhibían que en diciembre de 2020, Sánchez Barrios recibió cantidades millonarias de parte de las personas que eran extorsionadas. La primera acción de las autoridades contra la lideresa ha sido el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Trascendió, que Sánchez Barrios podría estar involucrada en delitos de invasión de inmuebles como negocios, edificios y departamentos.

A través de un video transmitido en Facebook, la aspirante del tricolor señaló que su detención era una persecución política por parte del gobierno. “Esta es una persecución política, soy inocente, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo, yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder. Este es un acto del Gobierno de la Ciudad, que no me quiere dejar participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos, voy a demostrar mi inocencia y voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional”, dijo la también activista.

Diana Sánchez busca una diputación local por la coalición Va por México

