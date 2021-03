“Aquí le contestamos con verdades”: Laura Núñez rechazó la versión de Sarita Sosa sobre los últimos meses de José José

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

El día de hoy durante el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón, se enlazó vía telefónica la amiga de José José, El príncipe de la canción, quien asegura que las declaraciones de Sara Sosa, la hija menor del cantante, son muy inconsistentes.

Y es que Sara dio una entrevista para el programa Suelta la Sopa donde habló sobre la acusación que se hizo en su contra. En ésta se señalaba que había secuestrado al cantante meses antes de que muriera y se lo había llevado sin el consentimiento de sus otros dos hijos a Estados Unidos.

Al respecto, Laura Núñez aseguró que mejor deberían de llevarla a ella para cuestionar a la hija menor del cantante, pues “más a modo no se pueden las entrevistas”, criticó que el periodista de Suelta la Sopa hubiera hecho un juicio de valor al reírse de la acusación y dar por sentado que era falsa. Dijo también que se sintió burlada.

Después la amiga íntima de José José dijo que, en primera instancia, Sara debería de publicar pruebas de que su papá le pide que vaya por él, pues José José “estaba perfectamente atendido, se han llevado pruebas, estaba en el mejor hospital, con el mejor médico”.

Laura Nuñez y José José eran amigos cercanos (Foto: Instagram/@lauranunezoficial)

En el polémico audio se le escucha a la joven presionando al Príncipe de la canción para cambiar de domicilio, sin embargo, Sarita Sosa aseguró que así no fueron los hechos pues ella no lo intentaba convencer de trasladarlo a Miami sino que simplemente él quería ir a otro cuarto para poner su rúbrica sobre el papel y ya no había oportunidad de ello.

“Todo es a modo pero aquí le contestamos a la niña con las verdades”, expresó Laura, para después decir que el audio ya había sido desmenuzado antes y que no hay manera de sacarlo de contexto, que su amigo, José José, claramente dijo “yo no me voy, yo me espero”. Según ella esto pasó después de que el notario leyera de que se trataba el documento de traslado.

La ex asistente de José José dijo que es mentira que la hija tuviera en sus manos el piano de Margarita, pues ese está en México. Recordó que es marca Polo y tiene 3/4 de cola. Y respecto al asunto donde Sara acusó a su medio hermano de que lo único que buscaba era la herencia, Laura contestó que “eso sí que es cosa de hermanos, nunca me ha gustado intervenir pero si ella así lo dice, que lo sostenga, José Joel tendrá y comunicará su versión, yo no tengo mucho que ver”.

José José pasó sus últimos años al lado de Sara Salazar y Sarita Sosa (Foto: Instagram/@josejoseoficial)

La polémica que rodea a Sara Sosa tiene que ver con el hecho de que no tomara en cuenta a sus medios hermanos para este traslado, además de que no les llamó cuando la salud de José José estaba más deteriorada. “Vámonos más atrás, ¿por qué no llamó a sus hermanos cuando estaba grave?”, mencionó Laura Núñez.

Durante el programa De primera mano también se habló sobre la supuesta incoherencia dentro de la causa de muerte del cantante, ya que el 28 de septiembre del año 2019 se dijo que había sido cáncer de páncreas, sin embargo, la amiga de José José aseguró que al intérprete de El amor acaba ya se le había extirpado este órgano, además se pregunta por qué la hija menor se negó al proceso de autopsia.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que hubiera sido voluntad de José José el no ver a nadie debido a su carácter, la amiga del intérprete de Gracias desmintió que en sus últimos días José José se hubiera vuelto huraño.

Recordó que al menos las últimas veces que lo vio mantenía su sentido del humor hasta en las quimioterapias. Recordó que cuando iba a su tratamiento animaba a los demás pacientes, oraba con ellos, y les bromeaba diciendo “pamba el que se raje” antes de recibir la fuerte medicación.

