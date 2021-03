“Que no salga a decir mentiras”: Marysol Sosa reaccionó a una posible reunión entre Sara Sosa y Manuel José, quien dice ser hijo de José José

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Foto: Instagram)

A más de un año de la muerte de José José, sus hijos continúan enfrascados en una pelea sin fin por conocer cómo transcurrieron los últimos días de la vida del cantante y la repartición de su herencia, pero ahora entre ellos surge una nueva polémica: una posible reunión con Manuel José, el cantante colombiano que asegura es hijo no reconocido del “Príncipe de la canción”.

Desde hace unos meses se ha hablado sobre la cercanía que existe entre la hija menor del intérprete mexicano, Sara Sosa, y Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre real del hombre con gran parecido al intérprete de El Triste.

Y fue la misma Sarita quien precisó que después de la pandemia podría reunirse con el hombre que afirma ser el hijo no reconocido del cantante nacido en la Ciudad de México, lo que llevó a Marisol Sosa a reaccionar de manera certera: “Qué no salga a decir mentiras”.

La hija de Anel Noreña y José José se pronunció sobre el posible encuentro entre su hermana menor y el cantante colimbiano en entrevista con Ventaneando: “La muchacha puede hacer de su vida lo que ella quiera, qué haga lo que quiera, nada más que no salga a decir más mentiras”.

(Foto: sari_oficial / Instagram)

En el mismo programa de espectáculos, Laura Nuñez, amiga y ex representante de José José, dejó ver su molestia por esta posible reunión, ya que la ve sólo como una distracción para no aclarar todos los puntos que le exigen sus hermanos mayores, Marysol Sosa y José Joel.

“Son dos tipos que no tienen nada que hacer, que no tienen la verdad... dónde están los impuestos, dónde está la señora Sara, sus hermanas, dónde están”, concluyó.

En esta conversación, Marysol Sosa también habló de los avances en el proceso de repartición de la herencia de José José y lo que piensa sobre los adeusos de Sara Salazar y su hermana.

“Como no nos han dado lectura del testamento, aún no lo sé (de lo que conforma su patrimonio)... primero tenemos que asistir a la audiencia”, declaró.

“Desconozco cualquier situación económica de ellas, yo estoy en lo mío. Entre una y otra cosa, por ley ellas nos tienen que dar la cara para aclararnos las dudas y preguntas y todo lo que tenemos nosotros. Esa situación (los adeudos), sea real o no, no es asunto mío”, sentenció.

José José con sus hijos José Joel, Sarita y Marysol Sosa (Foto: Telemundo)

LAS POLÉMICAS DE LA HIJA MENOR DE JOSÉ JOSÉ

Sarita Sosa ha estado inmiscuida en varias controversias el último mes. Hace unos días abrió la puerta para una posible reunión con Manuel José y habló de la cercanía que tienen.

“Estamos en medio de una pendemia, entonces es complicado vernos porque él está en Colombia y yo en Miami, EEUU. Pero ojalá pronto podamos vernos”, declaró para sus suscriptores de su canal.

Además puso en duda el cuidado que sus hermano le dieron a su papá antes de llevárselo a Miami, Florida y se pronunció por perdonalos pero no por un acercamiento familiar.

“Los perdono. Como cristianos nuestro deber es perdonar. Yo creo que es ‘perdona, pero no te dejes pisotear’, como me decía mi papá. Sí, claro (se ha sentido pisoteado), y esto pasa en las mejores familias, siempre hay hermanos que no se llevan o tienen sus diferencias, no es nada del otro mundo”, dijo en entrevista con Primer Impacto.

Lo que provocó las reacciones de sus hermanos mayores, primero de Marysol Sosa: “Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre... les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”.

Mientras que José Joel respondió de manera sarcástica: “Que cante, también es hija y se vale. Pero primero siento que hay que resolver un sin fin de cosas que están sobre la mesa antes de decir ‘yo no sé nada, yo me hago para allá y voy a cantar’. No Sarita, desgraciadamente es otro tache”.

