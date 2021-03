“Es hombre, te lo aseguro”: hijo de Charly López e Ingrid Coronado estuvo a punto de ser extorsionado

Emiliano, hijo de Ingrid y Charly fue buscado por un perfil falso en Facebook. (foto: @ingridcoronadomx, @charlylopezgar/ Instagram)

El cantante Charly López confesó que Emiliano, hijo que procreó con la presentadora Ingrid Coronado, estuvo a punto de caer en una red de pornografía infantil cuando aun era menor de edad.

Los exintegrantes de uno de los grupos más famosos de la década de los 80´s en México se casaron en el año 1998 y en el mimo año recibieron a su único hijo en común, Emiliano López Coronado. Después de 6 años de relación terminaron su vida juntos supuestamente por celos y el mal manejo de la fama por la cual atravesaron los dos.

En una entrevista para el mañanero Venga la Alegría, el vocalista explicó que su hijo Emiliano pudo ser víctima de una red de pornografía a través de las redes sociales, pues fue en ese lugar en donde un perfil falso de Facebook contacto al entonces menor y le solicitó que le compartiera fotos.

“...me dijo -oye papá me está pidiendo una foto así-, y cuando vi creo que tenía 20 seguidores en Instagram, entonces le dije es falsa por esto y por esto. Entonces le escribí y dejó de escribirle”, recordó el cantante.

Debido a que Charly actuó rápidamente, pudo evitar que su hijo cayera ante un perfil que aparentaba ser de una joven guapa pero era de un hombre .Sin embargo, desde tiempo antes lo aconsejo dándole consejos con los cuales pudo ver si una cuenta es verdadera o falsa. También le pidió que jamás compartiera fotos o videos comprometedores con nadie.

Emiliano le pidió ayuda a su papá. (Foto: @charlylopezgar/ Instagram)

“Literal, no te grabes, no te tomes fotos. Te van a pedir que mandes fotos de tu cara, de tu cuerpo. Ya sabe perfectamente que no lo debe hacer, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo... entonces siempre lo tuve muy vigilado, tanto Ingrid como yo y siempre hablamos abiertamente de la sexualidad, abiertamente del condón, de todo”, expresó.

Después de esta experiencia, el ex integrante de Garibaldi recomendó que los padres deben estar al pendiente de las actividades que hacen sus hijos en redes sociales ya que es un medio con muchos peligros para los jóvenes que no tienen información sobre como cuidarse, sobre todo, hay que prevenir que atraviesen por situaciones similares como la ocurrió a Emiliano.

Gracias a que el hijo de la presentadora tuvo la confianza de hablar y pedirle consejo a su padre, este pudo evitar que su descendiente fuera extorsionado con fotos o, incluso, se impidió un abuso o secuestro.

“Es mucho engaño, mucha mentira y si van a salir y enamorarse de alguien, enamórense de alguien de carne y hueso. La redes sociales se han vuelto un arma de dos filos. Atrás de una foto puede haber un hombre o mujer adulta y se da para la trata de blancas, para los secuestros”, dijo.

Recomendó ser precavidos con el uso de las redes. (Foto: @charlylopezgar/Instagram)

Al ser una figura pública, Charly López García lamentó que él ha recibido mensajes privados con fotos sexuales como muchos de sus compañeros del medio. Por ello, ha sufrido de acoso en redes sociales, principalmente por seguidores del sexo masculino que ha tenido que bloquear.

“En redes tengo hombre, mujeres también, pero sobre todo muchos hombres que de repente si tengo que bloquear porque si contesto a todo mundo que me dicen cosas muy indas pero cuando te mandan mensajes privados con fotos la verdad es que no me gusta”, declaró.

Por último, solicitó que los jóvenes o cualquier usuarios de dichas plataformas no crean todo lo que ven en internet y que no se dejen llevar por una cara o cuerpo bonito ya que se da mucho este tipo de casos que pueden terminar en una tragedia.

