Tras disculpa pública, coordinador de legisladores del PAN en Michoacán fue destituido por emitir comentarios misóginos

Javier Estrada fue destituido como Coordinador Parlamentario de Acción Nacional (Foto: Facebook / Javier Estrada Cárdenas)

El Partido Acción Nacional (PAN) destituyó la tarde de este miércoles 17 de marzo a Javier Estrada Cárdenas, diputado local y coordinador del congreso estatal, por realizar comentarios misóginos.

A través de un comunicado emitido por el partido político, Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN, señaló que el partido no comparte su posición, pues provoca violencia contra las mujeres, por lo que decidieron prescindir de él dentro de la institución.

“En Acción Nacional no compartimos las opiniones que provocan violencia en contra de la mujer, nuestro trabajo siempre ha estado enfocado a impulsar el desarrollo y respeto a los derechos de la mujer”, se lee en el boletín oficial.

Debido a las acciones realizadas por el legislador panista, el Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán decidió destituirlo del cargo de Coordinador Parlamentario de Acción Nacional y se le instruyó incorporarse a los cursos de sensibilización y perspectiva de género.

Se nombró como nueva Coordinadora Parlamentaria a la legisladora María del Refugio Cabrera Hermosillo (Foto: Oscar Alvarado/Cuartoscuro)

Desde este momento, se nombró como nueva Coordinadora Parlamentaria a la legisladora María del Refugio Cabrera Hermosillo.

Asimismo, Escobar Ledesma destacó que para erradicar la violencia de género, se debe reforzar el tema de una educación para no normalizar las expresiones que denigran a las mujeres e impulsar las acciones afirmativas.

“Desafortunadamente aún se usan expresiones de manera cotidiana que violentan o denigran a la mujer, debemos reforzar el tema del respeto como educación, para evitar normalizar la violencia de género”, indicó.

Finalmente, el dirigente estatal otorgó una disculpa a todas las mujeres que se vieron afectadas por los comentarios vertidos por Estrada Cárdenas sobre la utilización del dinero público.

El diputado panista dijo que había cometido un error y se puso a disposición del partido para conocer su futuro (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro)

“Ofrezco sobre todo, una disculpa a las mujeres porque las palabras también pueden usarse para violencia y ustedes merecen vivir en un estado que las proteja, que las respete y que siempre y ante todo, las defienda”, reiteró.

Este anuncio se dio horas después de que el legislador michoacano realizara un mensaje desde su cuenta de Facebook en donde reconoció haber cometido un error, por lo que también se disculpó con las personas que pudieron sentirse ofendidas.

“Los comentarios expresados no representan mi opinión sobre las mujeres ni el uso que se le debe dar a los recursos públicos. Soy esposo, padre, abuelo, y quiero que mis hijas se sientan seguras en un país que combate todo tipo de violencia contra ellas. Por eso, mis últimas disculpas son para ellas”, mencionó en un corto video con una duración de alrededor de un minuto.

El metraje estaba acompañado de una publicación en la que señalaba que “es de humanos cometer errores”, por lo que se puso a disposición del Comité Directivo Estatal para tomar las determinaciones correspondientes respecto al cargo que hasta ese momento representaba en el partido.

El congresista michoacano se disculpó a través de un video publicado en Facebook (Foto: Facebook/Javier Estrada)

Los audios de Javier Estrada Cárdenas

Estrada Cárdenas fue exhibido en un audio en el que asegura que él puede gastar dinero público incluso en “putas”. Versiones periodísticas señalan que el material de casi dos minutos fue grabado en noviembre de 2020 durante la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

“Son mamadas (…) Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él [el auditor] estar condicionando”, se escucha decir a Estrada Cárdenas en la grabación.

Se sabe que en aquella reunión, donde el diputado hizo las declaraciones, se discutía la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) al Congreso local. Aquel día Javier Estrada Cárdenas propuso la renuncia del auditor.

Javier Estrada manifestó que podía gastarse el dinero público hasta en "putas" si quería (Foto: María José Martínez/Cuartoscuro)

“Yo propongo la destitución del Auditor, es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino, somos sus patrones”, declaró.

“¿Nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos? Estamos pendejos, estamos pendejos, de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”, añadió el diputado tras reprochar sobre la manera en que se ejercen los recursos.

