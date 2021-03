“Puedo gastar dinero público hasta en pu**”: las nefastas declaraciones de un diputado del PAN en Michoacán

Diversas colectivas feministas dieron a conocer que el panista michoacano suma acusaciones de misoginia y violencia de género (FOTO: OSCAR ALVARADO/CUARTOSCURO.COM)

Este martes 16 de marzo los y las senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) condenaron públicamente las declaraciones de Javier Estrada Cárdenas, diputado local y coordinador de la bancada blanquiazul en el estado de Michoacán.

“No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en ninguna otra institución. Solicitamos que se separe del cargo en lo que el partido determina su situación”, escribieron los senadores en su cuenta de Twitter.

Y es que Estrada Cárdenas fue exhibido en un audio en el que asegura que él puede gastar dinero público incluso en “putas”. Versiones periodísticas señalan que el material de casi dos minutos fue grabado en noviembre de 2020 durante la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Diversas colectivas feministas dieron a conocer que el panista michoacano suma acusaciones de misoginia y violencia de género.

“Son mamadas (…) Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él [el auditor] estar condicionando”, se escucha decir a Estrada Cárdenas en la grabación.

Se sabe que en aquella reunión, donde el diputado hizo las declaraciones, se discutía la fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) al Congreso local. Aquel día Javier Estrada Cárdenas propuso la renuncia del auditor.

“Yo propongo la destitución del Auditor, es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino, somos sus patrones”, declaró.

“¿Nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos? Estamos pendejos, estamos pendejos, de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronar, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su madre!”, añadió el diputado tras reprochar sobre la manera en que se ejercen los recursos.

A pesar del posicionamiento del partido ante estas acciones, Javier Estrada Cárdenas no ha declarado nada al respecto.

REDES SOCIALES REACCIONAN

Luego de darse a conocer estas declaraciones de Estrada Cárdenas, usuarios de Twitter colocaron el tema en la esfera pública y criticaron la postura del diputado.

“El feminismo de Acción Nacional puras palabras y mostrarse en redes. En los hechos Javier Estrada Cárdenas es igual que cualquier político actual, solo ven cómo robarnos mediante impuestos”, escribió una cuenta identificada como Feminismo Libertario.

“No veo que el diputado Javier Estrada Cárdenas ponga a consideración del congreso michoacano su renuncia. Sus dichos además de ir en contra de la transparencia de los recursos públicos, son una ofensa para las mujeres y sociedad michoacana”, añadió otro usuario en dicha red social.

(Foto: Facebook / Javier Estrada Cárdenas)

Las declaraciones de Estrada Cárdenas toman demasiada relevancia en el ámbito político, esto luego de que se oficializara la candidatura de Félix Salgado Macedonio, político que cuenta con denuncias por abuso sexual y compite por la gubernatura de Guerrero.

Con el objetivo de no olvidar y visibilizar la voz de las victimas que acusan a Salgado Macedonio de violentar mujeres, en la facha principal de Palacio Nacional se volvieron a proyectar frases en el marco de la candidatura por el gobierno del estado mexicano de Guerrero.

“Un violador será Gobernador”, “AMLO date cuenta”, “No más violencia” y “Somos las mujeres, somos una voz colectiva”, fueron algunas frases que se alcanzaron a ver en el lugar donde todas las mañanas aparece el titular del Ejecutivo.

A través de redes sociales, la académica Alma Eunice Rendón difundió una serie de fotografías que expresaban lucha, coraje e inconformidad no solamente con Salgado Macedonio, sino también con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

SEGUIR LEYENDO