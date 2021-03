“Si no gana MORENA les van a bajar la pensión”: indignante video muestra presión con programas sociales para votar por el partido de AMLO

Video: @AAtaydeR/ Twitter.

“Si no gana Morena, se les va a bajar el monto de la pensión”, expresa Elia, quien se presenta como coordinadora territorial de Morena.

Lo cual es una parte de un video que se difundió en redes sociales, en el que una coordinadora territorial de Morena le solicita a una mujer si le puede dar su nombre para apoyar con la diputación federal para las próxima elecciones.

Además, las cuestiona si alguien de la familia es beneficiario de algún programa social y la interlocutora indica que su papá.

La representante de Morena explica que si llegara a ganar otro diputado del PAN, PRI, PRD o algún otro que no sea el partido, no les quitaría el apoyo, pero se reduciría el monto y “es lo que no queremos, no queremos que se baje el monto para nada. Queremos que se siga manteniendo”.

Y añade que es importante que el partido obtenga la diputación federal. “Igual, les van hacer el comentario los servidores de la nación, el día que ustedes reciban su apoyo, para que ustedes corroboren que sí la venimos a visitar”.

SEGUIR LEYENDO: