AMLO se juega mucho en las elecciones y ya eligió a sus operadores para 2024: analistas

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El próximo 6 de junio se celebrarán las elecciones que se han denominado como las más grandes y complejas en el país, ya que se votarán por 21,383 cargos elección popular y serán aproximadamente 92.4 millones de personas que emitirán su voto para lo cual será necesario instalar 164,550 casillas.

A nivel federal serán elegidos 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 15 gubernaturas, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales.

Cada uno de los partidos va perfilando sus estrategias a seguir y ha seleccionado a los candidatos con los que busca posicionarse en los próximos comicios.

De manera particular, Morena eligió a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, a pesar de las acusaciones de violencia sexual.

(Foto: Cuartoscuro)

El periodista Salvador Camarena refirió en su columna de opinión para El Financiero que fue una candidatura que no estuvo en riesgo, porque es una pieza importante para el mandatario y dejarlo “suponía abrir flancos inéditos, mientras que congraciarse con las mujeres no está en la lógica de poder del tabasqueño, pues no las considera un riesgo sustancial”.

Añadió: “El Presidente quiere salir del proceso electoral de junio con un nuevo instrumento de poder. Para la segunda mitad de su sexenio, pretende que la mitad de las gubernaturas del país sean suyas”.

Las elecciones intermedias serán una medida para Morena para conocer en dónde se ubican tras dos años de la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por ahora, tiene dominio en ambas cámaras, pero también podría mostrar en dónde se colocan los partidos de oposición.

Para la segunda parte de su administración, Salvador Camarena planteó que López Obrador “ha elegido a quien quiere en el 2024 como sumo sus acompañantes y operadores” y en el caso del candidato para la gubernatura de Guerrero, fue un proceso en el cual indicó lo definió el tabasqueño.

(Foto: Cuartoscuro)

“Porque sólo hay un ajedrecista, y éste no quiso desprenderse de su peón para Guerrero. Y el resto de los peones acató”, precisó.

El objetivo para Morena es poder lograr el control de la mayoría de las gubernaturas, y mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y congresos estatales.

En tanto, Jorge Zepeda Patterson, periodista y analista político, planteó en su artículo de opinión para Milenio que López Obrador no tiene mucho de qué preocuparse el presidente ente las elecciones.

Los partidos políticos, explicó, “están proponiendo miembros de los mismos grupos que los llevaron a la crisis en la que están metidos”.

(Foto: Cuartoscuro)

Identificó que el problema con los partidos es que “están atrapados” en un círculo vicioso y asumieron que deben contar con rostros ya conocidos para competir en las elecciones. La falta de estructura en el discurso del resto de los partidos ha hecho que, pese a las críticas, “la agenda del lopezobradorismo sigue siendo más atractiva para los que ven al país desde el agravio y la precariedad”.

Ante lo que podría enfrentar Morena con la oposición, Zepeda Patterson puntualizó que el mandatario podría frenar la frenética defensa que emprendió.

