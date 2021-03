DEA en México: requisitos para ganar un sueldo de 103 mil dólares como analista de inteligencia

la agencia internacional garantiza un salario que puede ir desde los 66 mil 829 a los 103 mil 309 dólares por año (Foto. Albuquerque Journal/Zuma Press)

A pesar de la tensión existente entre el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), dicha institución recientemente abrió vacantes para analistas de inteligencia con sede en la Ciudad de México.

Hasta el momento sólo queda un puesto disponible, de los tres que se ofrecieron inicialmente, no obstante, la agencia internacional garantiza un salario que puede ir desde los 66 mil 829 a los 103 mil 309 dólares por año.

“Trabajo difícil. Misión vital. ¡Rétate! Tienes la posibilidad de ayudar en el combate al tráfico de drogas. ¡Sé parte de la DEA! Es un trabajo difícil, pero es una misión vital”, puntualiza el sitio web desde el que se puede aplicar a la oferta de trabajo.

Entre las responsabilidades que tendrán aquellos que ya fueron, o serán, elegidos están: realizar evaluaciones o análisis del área asignada e identificar áreas que requieren atención prioritaria; dirigir, evaluar y producir información de inteligencia relacionada con la ley antidrogas.

A continuación te decimos que es lo que necesitas para obtener un empleo en una de las agencias más importantes a nivel internacional.

¿Cuáles son los requisitos?

-Ser ciudadano estadounidense

-Contar con una autorización de seguridad

-Realizar un periodo de prueba de un año (sólo en caso de que no se haya hecho con anterioridad)

-Tener más de un año de experiencia desempeñando funciones similares al puesto

-Prueba de polígrafo

-Aprobar examen físico

-Prueba de consumo de drogas

El interesado tendrá que ser un ciudadano estadounidense, deberá contar con una autorización de seguridad (Foto: Mike Blake/Reuters)

¿Qué habilidades debo tener?

-El interesado deberá tener aptitudes de servicio al cliente

-Saber gestionar información, así como poder planificar y evaluar adecuadamente

-Buena escritura

¿Qué actividades voy a realizar?

Los seleccionados llevarán a cabo planificación y un análisis a largo plazo de los nuevos programas sustantivos de las agencias cuando los precedentes son escasos o inexistentes y se relacionan con partes de la región o la oficina en el país.

¿Cuales documentos me solicitarán?

-Comprobante de estudios

-Currículum Vitae

-Carta de presentación

-Notificación de acción del personal, que documente la prueba de estado competitivo, tenencia, puesto y nivel de grado.

¿Hasta cuando puedo aplicar?

LA DEA señaló que los aspirantes tienen hasta el 22 de marzo para enviar sus respectivas solicitudes

López Obrador acusó a la DEA de fabricar información (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Fricciones entre AMLO y la DEA

Cabe recordar que a inicios de 2021, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió que la DEA fabricó el expediente en contra del General Salvador Cienfuegos, por lo que sugirió realizar una investigación interna para saber lo que pasó en el caso, al tiempo que defendió el hecho de que el militar sea asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ya cambiaron las cosas. Es como lo del general Cienfuegos, se consideraba infalible a la DEA, incluso mucha información filtrada por ellos mismos a periodistas de México, por eso cuando la FGR decide el no ejercicio de la acción penal, hasta simpatizantes de nosotros que nos tienen confianza, dudaron porque durante años se afianzó el criterio de que los de afuera eran la encarnación de la justicia, y los de adentro, la encarnación de la corrupción y la impunidad”, resaltó el constituyente mexicano.

El mandatario mexicano destacó que la DEA no esperaba que México hiciera público el expediente en contra del General Cienfuegos e incluso, criticó las declaraciones de Mike Vigil, ex director de Operaciones de la DEA, quien advirtió que ya no enviarían a nadie a México “porque los sueltan”.

Por su parte, las autoridades estadounidenses aseguraron que los tratados de asistencia legal con el país norteamericano fueron quebrantados al difundir material confidencial alrededor del caso en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, informó la agencia de noticias Associated Press.

En el comunicado se dijeron profundamente decepcionados, además, por la decisión de cerrar el caso en contra del ex funcionario público y, dijeron, respaldan completamente la investigación de sus agentes.

