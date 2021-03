Renunció Humberto Santos, precandidato de Morena señalado de crear chat sexual en Oaxaca

Precandidato de Morena fue señalado por difundir contenido explícito de mujeres Mixes desde WhatsApp (Foto: Facebook @/huberto.santos)

Humberto Santos Ramírez, precandidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la diputación local por el Distrito Electoral 10 Mixe-Choápam de Oaxaca, renunció a sus aspiraciones políticas luego de que se dio a conocer la creación de un chat sexual donde difundió fotografías íntimas de mujeres mixes.

“En este momento yo estoy decidiendo que esa responsabilidad de seguir al frente de nuestro proyecto lo tendrá que asumir otra persona (...) en este momento voy a desistir en mi aspiración a la candidatura”, reveló al diario El Universal.

Beto Santos, como también es conocido, fue cuestionado sobre su participación en la conversación denominada “Sierra XXX”, donde supuestamente se compartían las fotos pornográficas, por lo que señaló que nunca existió ni fue el creador de tal chat sexual.

“Definitivamente es una barbaridad. Nosotros ni hemos estado, ni hemos creado ningún grupo de chat que se dedique a traficar, subir desnudos de nuestras paisanas indígenas mixes, eso es absolutamente falso”, indicó.

Humberto Santos aseguró que tomó la decisión para proteger a su familia de los ataques (Foto: Facebook @/huberto.santos)

Posteriormente, se dijo atacado y en medio de “una campaña de difamación” por ser candidato de Morena, “el partido más fuerte en México”.

“Estoy enfrentando una campaña de difamación muy fuerte, muy grave. He demostrado con documentos que no hay absolutamente nada; no hay ninguna denuncia en mi contra, ninguna persona que pueda decir que yo la he ofendido de manera directa, que yo haya circulado algún tipo de imagen de nadie”, indicó el político.

Quien también se desempeña como profesor de Zacatepec Mixe, señaló que presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de los supuestos ataques en su contra.

Con esta captura de pantalla se dio a conocer la existencia del chat sexual

En este sentido, recalcó que los medios de comunicación han generado una tendencia en su contra, situación que ya no sólo lo afecta a él, sino a su familia, la cual se ha visto atacada por la polémica que nació desde el mes de marzo de 2020. Estos señalamientos fueron parte fundamental de su decisión, junto con no afectar al proyecto de la Cuarta Transformación en Oaxaca.

Santos Ramírez afirmó que algunos grupos de poder se han aprovechado de la lucha de las mujeres para atacarlo junto con el partido que representa, pues “es un movimiento demasiado fuerte que por supuesto pega cuando están atacando”.

“No me parece que un movimiento como el feminista se confronte con nosotros porque creo que debemos darnos la oportunidad de demostrarnos qué representamos cada uno de nosotros (...) en su momento verán que nosotros no éramos el enemigo”, sentenció el político morenista.

Las mujeres se sintieron desamparadas por el INPI (Foto: Pedro Anza/ Cuartoscuro)

Polémica por chat sexual

La semana pasada, Yásnaya Elena Aguilar junto con otras mujeres de la Sierra Norte de Oaxaca, denunciaron que el presunto responsable de crear un grupo de WhatsApp con el nombre “Sierra XXX” para compartir contenido pornográfico ilegal.

En una captura de pantalla difundida junto a la denuncia, se puede leer un mensaje donde Beto Santos escribió a aproximadamente un centenar de personas: “Acá si pueden mandar porno cabrones”. Ante esto, otra de las personas en el grupo le pregunta “personales caseros o de you tuve [YouTube]?”, a lo que Humberto responde “Acá sin pedos, puro amplio criterio ayuuk. De preferencia paisanas. No españolas porfi”.

Una de las denuncias que se ha dado a conocer en torno al caso del chat “Sierra XXX” es el de una mujer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en contra de Rolando Vásquez Pérez, quien era funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Luego de ser acusado por la mujer en cuestión por la distribución sin su consentimiento de las imágenes en dicho grupo de chat, el INPI destituyó al funcionario.

Ante esto, Adelfo Regino Montes, actual titular del INPI, declaró que “Entiendo que son gente de Oaxaca, de la Sierra, son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de WhatsApp”. De tal forma que el funcionario comparó el uso de los grupos de chat para compartir pornografía ilegal con el uso cotidiano que podría darle cualquier otro ciudadano.

