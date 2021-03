Basilia Castañeda, presunta víctima de Félix Salgado Macedonio, renunció a acción penal contra el candidato de Morena a Guerrero

Basilia Castañeda dejará caso contra Félix Salgado Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

Basilia Castañeda, presunta víctima de violación de Félix Salgado Macedonio, informó que ya no continuará la acción penal que tiene en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

A través de un comunicado, la presunta agraviada detalló que a pesar de que el abogado Javier Olea la represente pro bono (sin cobrarle), le resulta insostenible proseguir con el caso que recientemente la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero declarara sin vigencia para ejercer acción penal.

“Quiero informar también que he pedido al Lic. Olea, a quien le estoy profundamente agradecida por su disposición y acciones llevadas a cabo, que no continúe con la representación en la causa penal que él había ofrecido apoyar pro bono”, explicó en el boletín.

Basilia Castañeda, presunta víctima de Salgado Macedonio, pide protección internacional (Foto: Archivo)

Asimismo, aseguró que tanto la fiscalía de Guerrero como la Fiscalía General de la República (FGR) violentaron sus derechos como víctima y que, a pesar de que ella continúa afirmando que Salgado Macedonio la violó cuando era menor de edad, la actitud por parte de las autoridades la desalienta a continuar con el proceso de atraer justicia a su caso.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar. Sin embargo dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia”, abundó.

En este sentido, no solo manifestó su disgusto contra las fiscalías, sino que también contra la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHyJ) de Morena, pues de acuerdo con ella, este apéndice del partido magenta no actuó con perspectiva de género. Esto por la ratificación del senador con licencia para la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

El respaldo de Andrés Manuel López Obrador a Félix Salgado Macedonio ha sido sujeto a crítica (Foto arte: Jovani Pérez Silva / Infobae México)

“La CNHyJ no ha actuado con perspectiva de género y, sin tener todos los elementos para juzgar con esta perspectiva, se me cita para desahogar pruebas y rendir alegatos”, relató.

El pasado 1 de marzo, Jorge Zuriel de los Santos, titular de la FGE, informó que una de las causas penales que se investigaba contra Félix Salgado Macedonio por su presunta responsabilidad en el delito de violación dolosa, ha perdido acción penal por el argumento de prescripción. El proceso al que se refería era el de Basilia.

En una conferencia de prensa, De los Santos Barrila especificó que en la fiscalía que dirige hay dos denuncias en contra del senador con licencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), una continúa en proceso de “perfeccionamiento” y la otra ya no tiene vigencia jurídica.

Durante la indagatoria, se descubrió que la presunta felonía realizada por el candidato a gobernador ocurrió en diciembre de 1998, hace 22 años y dos meses respecto a la fecha de publicación de esta nota, motivo por el cual, la FGE procedió conforme a derecho y aclaró que dicho caso prescribió.

Félix Salgado es el candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero y cuenta con investigaciones abiertas por abuso sexual (Foto: Cuartoscuro)

“Entre esa fecha y la presentación de la denuncia, operó la prescripción de la acción penal”, explicó el fiscal local respecto a la carpeta de investigación 12030270400032070121 en contra de Salgado Macedonio.

Sin embargo, en cuanto a la otra denuncia, aseguró que continúa en pie y que la dependencia que dirige ya inició un acercamiento a la presunta víctima.

“Se ha buscado establecer contacto con la víctima directa y con quien la asiste directamente para hacerle saber que la Fiscalía General cuenta con la capacidad necesaria para brindarle atención legal, asistencial, médica y psicológica especializada”, refirió el fiscal en lo relacionado a la carpeta 12030270100002020117, iniciada por la presunta víctima que se identifica como “JDG”.

