Tras protestas, UAEH suspendió provisionalmente al alumno que compartió imagen de una violación

Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) lanzaron diversas protestas y reclamos a través de las redes sociales, en las que pidieron la expulsión de un alumno por compartir material explícito.

Un joven que cursaría la carrera de Médico Cirujano en la institución, e identificado por las siglas A.E.S.M., habría compartido a través de WhatsApp una imagen en la que se muestra a un hombre realizando una violación, de acuerdo con la información recopilada por Excélsior.

Aparentemente el estudiante de cuarto semestre habría compartido dicha imagen durante el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, informó el periodista Emmanuel Rincón.

Fue hasta tres días más tarde que las autoridades de la UAEH tomaron cartas en el asunto, y publicaron a través de un comunicado que el joven ya fue separado de su papel como estudiante, en rechazo a cualquier forma de agresión y violencia de género.

“La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) reitera sus principios y políticas de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia sexual, violencia de género y violencia contra las mujeres y las personas”, inició el comunicado a la comunidad en general.

Por lo anterior, informaron, y conforme a lo dispuesto en su Código de Ética e Integridad Académica del Personal y Alumnado, se iniciaron iniciado los protocolos y el procedimiento que señala la legislación universitaria.

En este contexto, y tras una solicitud al Instituto de Ciencias de la Salud, el alumno fue separado provisionalmente de sus actividades, además de imponérsele diversos castigos por su conducta.

“La defensora universitaria de manera oficiosa solicitó al Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa) la aplicación de una medida de protección en favor de las afectadas para que el posible agresor de violencia de género de tipo digital sea separado provisionalmente de sus actividades escolares y se le prohíba cualquier forma de contacto físico o digital con las y los agraviados en tanto resuelve la autoridad competente”, informaron.

Por otra parte, se solicitó al director que se convoque a una sesión extraordinaria al Consejo Técnico, autoridad encargada de resolver el asunto.

“La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una institución comprometida en promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, por ello ha emprendido diversas estrategias para disminuir toda forma de discriminación entre la comunidad universitaria”, escribieron en el comunicado circulado por las redes sociales.

Por último, las autoridades reiteraron su compromiso para atender quejas, peticiones o solicitar asesorías a través del llenado del formato electrónico disponible en https://www.uaeh.edu.mx/defensor_univ/formulario.html, o bien, a través de la Defensora Universitaria situada en el sexto piso de las Torres de Rectoría, Carretera Pachuca-Actopan Kilómetro 4.5, Pachuca de Soto, Hidalgo.

Este no fue el único escándalo universitario en el marco del 8M, pues la Universidad Panamericana informó que el profesor Alfonso Gómez Portugal Aguirre se presentó ante el Comité de Dirección de la Facultad de Derecho para brindar su comparecencia sobre pronunciamientos misóginos en su clase.

Como consecuencia, el profesor presentó su renuncia, misma que le fue aceptada inmediatamente en la reunión extraordinaria. “La Facultad de Derecho reprueba enérgicamente cualquier expresión en perjuicio de la dignidad de la mujer”, escribieron en un comunicado.

En un video que circuló por las redes, se puede ver que el catedrático le dice a sus alumnos que no existe una fecha en la que los varones tengan “derecho a faltar sin que se les ponga falta”, cuestionando así la validez del pario de mujeres el 9 de marzo.

“Y entonces por qué pueden faltar. A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje ¿no? Bueno, entonces no le pasen la tarea para que no la hagan”, cerró.

