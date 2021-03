Un profesor realizó comentarios polémicos sobre el paro de mujeres el 9 de marzo (Foto: captura de pantalla / Twitter@feminoticias)

Luego de los videos que circularon en las redes sociales, donde un profesor de Derecho en la Universidad Panamericana (UP) se cuestiona la validez del “#NueveNingunaSeMueve”, la institución informó que presentó su renuncia.

Aseguraron que luego de conocer el caso, a través de las redes, los medios de comunicación y de voz de los alumnos, quienes lanzaron distintos reclamos y protestas, se activaron los protocolos correspondientes.

A través de un comunicado, la UP informó que el profesor Alfonso Gómez Portugal Aguirre se presentó ante el Comité de Dirección de la Facultad de Derecho para brindar su comparecencia, misma donde “reconoció su error y presentó su renuncia”, misma que le fue aceptada inmediatamente en la reunión extraordinaria.

“La Facultad de Derecho reprueba enérgicamente cualquier expresión en perjuicio de la dignidad de la mujer”, escribieron los miembros del Comité en la circular de prensa que se publicó en su Twitter oficial.

Además, aseguraron que este tipo de expresiones no serán toleradas por la UP en ninguno de sus académicos, dados los principios y valores que animan la labor de la institución, así como el respeto a la dignidad de las personas.

“En coherencia con los principios y valores que animan la labor de la Universidad Panamericana, que tiene como imperativos esenciales el respeto a la dignidad de la persona, es decir, de cada uno de los integrantes de su comunidad académica, la búsqueda de la verdad y la excelencia académica, este tipo de expresiones no pueden ser toleradas en ninguna circunstancia”, finalizaron.

Las indignantes declaraciones de un profesor universitario sobre el paro de mujeres que derivaron en su renuncia (Video: Twitter@feminoticias)

En el video que circuló por las redes, se puede ver que el catedrático deja tarea para sus alumnos; sin embargo, preguntó a los asistentes sobre la celebración del día de los hombres.

Al respecto, destacó que no existe una fecha en la que los varones tengan “derecho a faltar sin que se les ponga falta” y además, aclaró que no se trataba de un sarcasmo, pues estas mismas interrogantes las planteó en “un foro de alto nivel”.

“Van a investigar, y ahí les pasan la tarea a las chavas también, no vayan a ser envidiosos. Yo voy a hacer una pregunta antes, bastante justa, equitativa y constitucional. ¿Cuándo es el día de los hombres?, ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta?, yo desconozco. ¿Dónde está la equidad de eso? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel”, dijo el profesor.

Alfonso Gómez Portugal consideró que el paro de mujeres es un acto “discriminatorio”, y finalizó con una petición para sus alumnos, a quienes pidió no compartir la tarea con las compañeras que faltaron.

“Y entonces por qué pueden faltar. A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje ¿no? Bueno, entonces no le pasen la tarea para que no la hagan”, cerró.

El catedrático cuestionó la validez del “#NueveNingunaSeMueve” frente a su clase REUTERS/Toya Sarno Jordan

Gómez Portugal es también notario número 162 en la Ciudad de México, cargo que adquirió en diciembre de 2007, y en el que fue nombrado por Ernestina Godoy Ramos, entonces directora general jurídica y de estudios legislativos.

En la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, ejercía como el titulas de las materias de Derecho de las Obligaciones, Contratos Civiles y Sociedades Mercantiles.

