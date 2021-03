Por qué un profesor universitario desató la indignación al hablar sobre el Día del Hombre

Luego de una intensa jornada de protestas por el Día Internacional de la Mujer, este miércoles se viralizó un video en donde un hombre cuestionó la validez del “#NueveNingunaSeMueve”, una iniciativa que pretende mostrar la importancia de las mujeres en la vida social, económica, política y educativa del país.

De acuerdo con usuarios en redes, se trata de un profesor que imparte clases de Derecho en la Universidad Panamericana (UP). Su nombre, como se puede leer en la esquina inferior izquierda de la pantalla, es Alfonso Gómez Portugal Aguirre.

Todo inició cuando el catedrático explica la tarea que dejará a sus alumnos; sin embargo, antes de hacerlo pregunta a los asistentes a la clase virtual cuándo se celebra el día de los hombres.

Más adelante, reiteró la intrigante, destacando el hecho de que no hay una fecha en la que los varones tengan “derecho a faltar sin que se les ponga falta”. En tanto, Gómez Portugal aclaró que sus comentarios no son sarcasmo, pues estas mismas interrogantes ya las había planteado en “un foro de alto nivel”.

Van a investigar, y ahí les pasan la tarea a las chavas también, no vayan a ser envidiosos. Yo voy a hacer una pregunta antes, bastante justa, equitativa y constitucional. ¿Cuándo es el día de los hombres?, ¿Cuándo tienen ustedes derecho a faltar sin que se les ponga falta?, yo desconozco. ¿Dónde está la equidad de eso? No estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel

Sin embargo, la historia no terminó aquí. Minutos más tarde, el profesor volvió a preguntar: “¿Cuándo es el día del varón?”, a lo que uno de sus alumnos respondió: “Según lo mencionado internacionalmente, el 19 de noviembre”.

“¿Y nos van a dar chance ese día de faltar e ir a echar desmadre y vomitar?, de ponernos briagos”, cuestionó el abogado.

“Obviamente no”, aseveró el mismo estudiante.

Por último, Alfonso Gómez Portugal consideró que el paro de mujeres es un acto “discriminatorio”, en donde se ve a los hombres como “gatos de bajo pelaje”. Por último, pidió a sus alumnos no compartir la información con las compañeras faltantes “para que no la hagan”.

Y entonces por qué pueden faltar. A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje ¿no? Bueno, entonces no le pasen la tarea para que no la hagan