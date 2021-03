Rosario Robles y otras internas de Santa Martha pidieron a la SCJN reabrir juzgados y mejorar las condiciones

Pidieron a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, “gestionar urgentemente la reapertura permanente de los órganos que imparten justicia en la CDMX” (Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro.com)

Un grupo de internas del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla envió una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidiendo reabrir los juzgados federales y locales adscritos al penal, debido a la pandemia por COVID-19, y mejorar las condiciones de la prisión.

Entre las reclusas se encuentra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, reportó La Jornada.

La Suprema Corte admitió la petición a trámite y le asignó el número de expediente 75/2021-VIAJ. Destinó el caso al Instituto Federal de Defensoría Pública para asignar “los defensores públicos que ejerzan sus atribuciones de representación y defensa del colectivo correspondiente, para los efectos de lo previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin menoscabo de que periódicamente informe a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el desarrollo del procedimiento respectivo”.

El cierre de los juzgados, ordenado desde marzo del 2020 debido a la crisis provocada por el nuevo coronavirus, ha provocado el retraso de juicios y el alargo de resoluciones, afirmaron las internas en el escrito.

Pidieron a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN y líder del Consejo de la Judicatura Federal, “gestionar urgentemente la reapertura permanente de los órganos que imparten justicia en la CDMX, tanto en el orden común como federal, primordialmente en materia penal”.

La suspensión de los juicios atenta contra sus derechos de acceso a la salud, humanos, y a la diligente impartición de la justicia, declararon las presidiarias.

“Hay recomendaciones de organismos internacionales sobre el manejo de la pandemia en los centros penitenciarios que van en el sentido de buscar la forma de liberar a las personas bajo ciertos criterios, mismos que en México no se han atendido”, dijeron.

Aprovechando la jornada llena de emociones que dejó el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, Rosario Robles Berlanga, ex funcionaria federal que hoy se encuentra presa por el presunto desvíos de recursos, señaló que las jóvenes le dieron una lección, por lo que actuará de manera “valiente y empoderada” ante los señalamientos en su contra.

A través de una carta publicada la tarde de este martes en su cuenta de Twitter, la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, expresó cómo las manifestantes mexicanas la inspiraron para desistir de su propuesta de declararse culpable en el caso de la “Estafa Maestra”.

El #8M21 las mujeres convirtieron los muros de opresión en espacios de creatividad y libertad. No puedo claudicar a pesar de que a mí también me aprisionan las murallas de la infamia. He decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar que la justicia se imponga

En su escrito, Robles Berlanga, de 64 años de edad, reiteró que siempre ha estado dispuesta a colaborar con la autoridad, e incluso argumentó que se presentó a todas sus audiencias: “Pero siempre será con la verdad. No con la mentira”.

Además, dijo que toda su vida ha “luchado” para que las mujeres “no callen y denuncien, para que alcen la voz”; por ello, sostuvo que no puede actuar de otra manera.

Cabe mencionar que es la única ex secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto en estar encarcelada (acusada del uso indebido del servicio público en el caso de La Estafa Maestra, cargo que no amerita prisión preventiva) y aunque en un inicio buscó ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso, ofreció declararse culpable a fin de enfrentar su proceso en libertad, este martes 9 de marzo, decidió no hacerlo y optó por ir a juicio.

La también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tomó esta decisión ante lo que ella califica como una “obstaculización sistemática” por parte de las autoridades, ante cualquier posibilidad de lograr un acuerdo.

